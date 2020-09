Paris Hilton o koncu šova Kardashianovih: Pripravljene so na nove izzive

"Po 20 sezonah mislim, da so pripravljeni zaživeti svoje življenje in ne preživeti vsake sekunde pred kamero," je povedala podjetnica in primerjala odločitev slavne družine s koncem svojega šova The Simple Life , kjer je bila v glavni vlogi skupaj z Nicole Richie med letoma 2003 in 2007. "Tudi sama sem se želela osredotočiti na svoje podjetje." Paris je že večkrat izrazila navdušenje nad njihovim uspehom: "Mislim, da je pravi čas, da si vzamejo minuto in zadihajo ter se upočasnijo. Počasi bodo lahko ugotovile, kaj bo naslednji korak."

Konec šova Kardashianovih je komentiral tudi neimenovani vir zaPeople, ki je dejal: "To zagotovo ni bila odločitev, ki je bila sprejeta čez noč. Bila je ena od najtežjih odločitev, toda navsezadnje je to tisto, kar čutijo. Da takšen šov deluje, morajo sodelovati vsi, ki so vključeni v to že od samega začetka. To pa se je spremenilo. Prva je željo izrazila Kourteney, vse bolj se odmikata tudi Kylie in Kendall. Kim in Khloe sta edini, ki jima je to še vedno predstavljalo zabavo."