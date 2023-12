Paris Hilton o nadomestnem materinstvu: Moje življenje je preveč javno

Paris Hilton je odkrito spregovorila o svoji odločitvi, da bo imela otroke s pomočjo nadomestne matere. 41-letna zvezdnica resničnostnega šova in hotelska dedinja je pred kratkim priznala, da ni bila lahka odločitev uporabiti nadomestno mater za rojstvo svojega zdaj 10-mesečnega sina Phoenixa Barrona. "Nadomestno materinstvo je bila težka odločitev," je dejala Hiltonova med premiero druge sezone svojega resničnostnega šova.

"Všeč bi mi bila ta izkušnja, da bi otrok rasel v mojem trebuhu in bi čutila brce ter vse tiste vznemirljive trenutke, toda moje življenje je bilo tako javno. Čeprav je otrok biološko moj in Carterjev, sva se odločila, da ga nosi nadomestna mati," je nedavno pojasnila Paris Hilton, ki je na zahvalni dan sporočila, da sta se z možem s pomočjo nadomestne matere razveselila še drugega otroka.

icon-expand Paris Hilton se je sina in hčerke razveselila s pomočjo nadomestne matere. FOTO: Profimedia

Hiltonova, katere življenje je v središču pozornosti že od zgodnjih 2000-ih, se je nazadnje za to možnost odločila zaradi skrbi za svoje varnosti in varnosti otroka. Njen mož Carter Reum je prav tako izrazil zaskrbljenost zaradi tega, ko je govoril o prihodnjih načrtih za njuno družino. "Zdaj, ko imava družino, želiva, da odrastejo in postanejo normalni, ne vedno znani po tem, da so družina in otroci Paris Hilton. Moramo razmišljati o varnosti. Ko gremo na tržnico, je eno, če se nekdo ustavi in prosi Paris za fotografijo. Povsem drugače pa je z dojenčkom v vozičku. Mislim, da se ne zavedamo, kaj bo prineslo to potovanje, vendar se bomo s tem ukvarjali sproti," je dejal.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Hilton in Reum, ki sta se poročila novembra 2021, sta januarja lani presenetila svet, ko sta oznanila rojstvo svojega prvega skupnega otroka. "Si že neizmerno ljubljen," je Paris napisala ob fotografiji, ki jo je delila na družbenem omrežju, na njej pa da drži svojega sina Phoenixa za roko. Le 10 mesecev pozneje sta skupaj pozdravila drugega otroka, deklico po imenu London. "Hvala za mojo deklico," je ob hčerinem rojstvu prav tako sporočila novico na Instagramu, ob pripisu pa delila fotografijo rožnatega otroškega oblačilca. Ker se je Hilton odločila za nadomestno materinstvo, je lahko rojstvo otrok skrivala ne le pred svojim osebjem, ampak tudi pred svojo družino.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Zvzednica je v intervjuju, ki ga je opravila po hčerinem rojstvu razkrila, da nihče ni vedel, da bosta z možem dobila še hčerko, družino pa sta z novico in celo že dojenčico presenetila pred večerjo na zahvalni dan, ko sta jo tudi predstavila. "Počutim se, kot da je bilo moje življenje javno in nikoli nisem imela ničesar, kar bi bilo samo moje," je sedaj odločitev, da veselo novico skriva pred svetom, pojasnila Hiltonova v svojem podkastu This Is Paris.