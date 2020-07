Paris Hilton o odraščanju: Še danes imam nočne more

Bogata dedinja je posnela dokumentarni film o sebi in svojem življenju. Pravi, da še nikoli v življenju ni prestala česa tako napornega, saj se je med snemanjem odprla in režiserki zaupala veliko stvari, ki širši javnosti niso znane. "Nihče me v resnici ne pozna," je povedala 39-letnica.

V novem dokumentarnem filmu bogate dedinje Paris Hiltonbo razkritih kar nekaj podrobnosti o njenem življenju in preteklosti. Film, ki bo dostopen naYouTubu in nosi naslov This is Paris (To je Paris, op. a.),se bo dotaknil tudi zanjo težke teme – psihičnega nadlegovanja v srednji šoli.

icon-expand Paris Hilton bo razkrila podrobnosti, ki jih ni še nikoli povedala nikomur. FOTO: Profimedia

"Živčna sem. Cela se tresem. Celo jesti je težko, saj se mi želodec obrača. Ne vem, to je res nekaj zelo osebnega in to ni tema, o kateri rada govorim," je povedala Paris in nadaljevala, "nihče me v resnici ne pozna. V otroštvu se je zgodilo nekaj, o čemer še nikoli nisem govorila z nikomer. Še danes imam nočne more."

icon-expand Paris Hilton FOTO: Profimedia