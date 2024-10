Paris Hilton o svoji diagnozi ADHD: To je moje skrivno orožje

Paris Hilton je bila včasih prepričana, da je diagnoza bolezni ADHD etiketa, ki jo bo zaznamovala za vse življenje. Po eni strani jo tudi je, a zvezdnica jo je obrnila v svojo korist. Kot je razkrila za tuje medije, je to namreč njeno skrito orožje, ki ji je pomagalo do uspešne kariere oziroma podjetniške poti, saj jo spodbuja h kreativnosti. Čeprav je bila v otroštvu zaradi svoje motnje v internatu, je danes zanjo hvaležna.

OGLAS

Bolezen, s katero se naučimo živeti, je lahko včasih tudi dobra motivacija ali razlog našega uspeha. S tem bi se zagotovo strinjala tudi Paris Hilton, ki je nedavno priznala, da je prav svoji motnji pozornosti s hiperaktivnostjo, kot strokovno definiramo ADHD, hvaležna za svoj uspeh.

Paris Hilton je danes hvaležna za diagnozo ADHD. FOTO: Profimedia icon-expand

Zvezdnica je za revijo Teen Vogue spregovorila o tem, kako se je kot otrok soočala z boleznijo. "Ko sem odraščala, so mi vedno govorili, da sem preveč energična, preveč raztresena, preveč zgovorna – čisto vsega je bilo preveč," je začela svojo izpoved. Zaradi njene motnje so jo poslali v internat in jo vpisali na šolo Provo Canyon School, kjer je bila žrtev zlorabe.

43-letnica je zaradi tega dolgo časa trpela posledice. "Sprva se mi je diagnoza zdela kot etiketa – nekaj, kar me je ujelo vase, me definiralo in s čimer nisem mogla ničesar narediti. To me je naredilo drugačno," je zapisala in dodala: "To je nekaj, kar sem skrivala, saj me je skrbelo, kako bi to lahko zaznali. Ali bi ljudje mislili, da sem preveč raztresena, premalo osredotočena ali nezmožna uspeha? Toda ti izzivi so le ena plat medalje. Druga plat razkriva nekaj lepega: ustvarjalnost, strast, odpornost in um, ki razmišlja na drzne, nepričakovane načine."

Zvezdnica s svojo sestro Nicky Hilton. FOTO: Profimedia icon-expand

Dolgo se je počutila nerazumljeno, kaznovano, saj so njeni možgani delovali drugače. Danes je za svojo bolezen hvaležna, saj ji je pomagala do vsega, kar ima in je dosegla v življenju. "Pomagala mi je sprejeti moje razlike. Zdaj zame ni omejitev, to je moja velesila. To je moje skrivno orožje v svetu, ki nam pogosto govori, naj igramo varno," je prepričana. "Moji možgani ne sledijo ravni črti – cikcakajo in raziskujejo neznano ozemlje. ADHD je razlog, da sem lahko predvidela trende, dal mi je ustvarjalnost, da sem zgradila imperij, zagon, da še naprej premikam meje, in empatijo, da se povežem z ljudmi na globlji ravni," je prepričana.

V svojem zapisu za tuje medije je priznala še, da je bolezen lahko izjemno naporna, saj njeni možgani ves čas delajo. "Ljudje pogosto vidijo mojo glamurozno, uspešno plat, toda v zakulisju so dnevi, ko je lahko hrup v moji glavi tako glasen, da je težko najti jasnost," je povedala in poudarila, da morajo biti ljudje s tovrstno motnjo zato obkroženi s tistimi, ki jih znajo podpirati.