Paris Hilton ob praznikih: Na božič v otroštvu imam čarobne spomine

Za razliko fotografij iz otroštva, pa na najnovejših družinskih božičnih fotografijah, ki so jih Hiltonovi posneli na praznični zabavi, niso tako usklajeno oblečeni. Paris je na zabavi nosila kratko čipkasto rdečo obleko in srebrne čevlje s peto, Nicky pa kratko obleko s cvetličnim potiskom in rdeče čevlje s peto. Oče je bil oblečen v preprosto modro obleko, mama pa je izbrala dolgo rdeče-zeleno karirasto obleko z rdečo pentljo.

Zabave, ki jo je organizirala zvezdičina mama, so je udeležil del slavne družine Kardashian. Tudi nekaj fotografij s svojo prijateljico Kim in njeno mamo Kris je Paris delila na svojem Instagramu. "Moja mama vedno organizira najbolj ikonične zabave. Ta konec tedna sem praznovala z družino in prijatelji. Katere so vaše najljubše tradicije v tem letnem času?" je ob fotografijah pripisala 41-letnica.