Paris Hilton objavila nove poročne fotografije

Ja, prav ste prebrali. Paris Hilton se ni odločila za samo eno poročno obleko kot to stori večina nevest, ampak je za ta poseben dan nosila kar sedem različnih kreacij. Ker je bila izbira preveč pestra in so ji bile vse obleke zelo všeč, se ni mogla odločiti le za eno. Tokrat je s svojimi sledilci na Instagramu, kjer se jih je v tem času zbralo že 17,7 milijona sledilcev, delila tri nove poročne fotografije, na katerih blesti v čudoviti kreaciji znamke Marchesa. Gre za dolgo razkošno obleko, pri kateri je zgornji del oprijet in ga dopolnjuje romantična čipka.

Na prvi fotografiji je fotograf ujel ravno pravi trenutek, ko sta se ženin in nevesta poljubila. Na drugi mladoporočenca pozirata objeta, njuna obraza pa sta usmerjena naravnost proti kameri. Na tretji, zadnji fotografiji pa Hiltonova pozira sama in je v poročni kreaciji videti kot prava princesa.