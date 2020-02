Paris Hilton prepričana, da je bila prva vplivnica na svetu

Zvezda resničnostnih šovov Paris Hilton je na svojo kariero izredno ponosna. Zase pravi, da je bila prva, ki je bila plačana, da se zabava in z oboževalci deli utrinke iz svojega življenja, tako pa je ustvarila tudi svojo blagovno znamko.

Bogata dedinja, resničnostna zvezdnica, pevka, igralka Paris Hilton še vedno vztraja pri svojih starih navadah in ohranja svoje zaščitne znake: majhni psi, bleščeče in rožnate obleke ter zvezdniške zabave, na ta način pa nedvomno gradi svojo blagovno znamko, na to pa je ponosna: "Bila sem prva, ki je bila plačana za zabavo."

Paris Hilton zase pravi, da je bila prva vplivnica na svetu. FOTO: Profimedia

O svojem načinu življenju je več povedala v intervjuju za britanski Cosmopolitan povedala: "Če potujem, rada izkoristim vsako minuto. Pred približno 12 leti sem začela delati kot DJ-ka in tako sem preživela veliko časa na letalih. Če sem letela do Dubaja, sem izkoristila tako dan in noč. Podnevi delam, ponoči pa zabavam svoje oboževalce." Blondinka, ki ima več milijard evrov vreden poslovni imperij in ji ne zmanjka poslovnih idej, je v svoji karieri lansirala že 19 različnih izdelkov od nege kože do čevljev, hkrati pa ima po svetu kar 45 trgovin, pred kratkim pa je še predstavila svoj kanal na Youtubu, kjer je predstavila oddajo Kuhajte s Paris (Cooking with Paris)."Mislim, da sem se izkazala. Za vse, ki mislijo drugače, nimam besed. Trdo sem delala. Želela sem, da bi bil dedek ponosen name in zagotovo je bil, ker nadaljujem dediščino na svoj način," je povedala o svojem uspehu.

Še vedno rada prireja zvezdniške zabave. FOTO: Profimedia

Kot najpomembnejše pravilo v poslu navaja svojo ekipo in prave ljudi, s katerimi sodeluje. "Še posebej v Los Angelesu je ljudem težko zaupati. Srečo imam, da me straši pazijo in ne pustijo, da bi se povezala s kakšnimi nepridipravi." Paris zase pravi, da je bila prva vplivnica na svetu:"Všeč mi je, da sem bila tako napredna, da sem našla način preživljanja, kakor danes živijo vsi influencerji. Vsakdo lahko s telefonom ustvari blagovno znamko. Z različnimi platformami lahko zgradiš podjetje. Zelo sem ponosna. Imitacija je najvišja oblika laskavosti." Izredno ponosna je na to, da jo ljudje posnemajo in upoštevajo njene modne nasvete.

Kim Kardashian in Paris Hilton sta prijateljici od majhnih nog. FOTO: Profimedia