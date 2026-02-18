Paris Hilton ponovno rekla 'da'

Ameriška starleta Paris Hilton in mož Carter Reum sta 5 let zakona kronala z novimi poročnimi zaobljubami. Romantično gesto sta izvedla na otočju Turks in Caicos v Karibskem morju, kjer sta pripravila razkošno praznovanje na peščeni plaži, ki je vključevalo tudi večerni ognjemet.

45-letna zvezdnica je na družbenih omrežjih razkrila, da sta se ponovno poročila na valentinovo in le nekaj dni pred njenim rojstnim dnevom in dodala, da ji je največ pomenilo, da sta si zaobljube tokrat izmenjala v družbi svojih otrok. "Tokrat nisva bila le mož in žena. Zdaj sva mamica in očka," je zapisala slavna hotelska dedinja, ki pravi, da sta z možem želela otrokoma pokazati, da se ljubezen z leti poglablja, in da partnerja znova in znova izbirata drug drugega.

Paris je za priložnost oblekla belo obleko s srebrnimi rokavicami in kapo, medtem ko je Carter blestel v snežno beli opravi. Na fotografijah je videti, kako ji mož znova natakne prstan, medtem ko 3-letni Phoenix in 2-letna London opazujeta ganljivi trenutek.