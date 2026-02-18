Naslovnica
Tuja scena

Paris Hilton ponovno rekla 'da'

Karibi, 18. 02. 2026

Avtor:
Alen Podlesnik
Paris Hilton ponovno rekla DA

Razvpita podjetnica in didžejka Paris Hilton je z možem Carterjem Reumom na tropskih Karibih obnovila poročne zaobljube. Trenutek ni bil le romantičen, ampak tudi družinski, saj sta si zakonca ponovno zvestobo obljubila v družbi svojih otrok, 3-letnega Phoenixa in 2-letne London.

Ameriška starleta Paris Hilton in mož Carter Reum sta 5 let zakona kronala z novimi poročnimi zaobljubami. Romantično gesto sta izvedla na otočju Turks in Caicos v Karibskem morju, kjer sta pripravila razkošno praznovanje na peščeni plaži, ki je vključevalo tudi večerni ognjemet.

45-letna zvezdnica je na družbenih omrežjih razkrila, da sta se ponovno poročila na valentinovo in le nekaj dni pred njenim rojstnim dnevom in dodala, da ji je največ pomenilo, da sta si zaobljube tokrat izmenjala v družbi svojih otrok. "Tokrat nisva bila le mož in žena. Zdaj sva mamica in očka," je zapisala slavna hotelska dedinja, ki pravi, da sta z možem želela otrokoma pokazati, da se ljubezen z leti poglablja, in da partnerja znova in znova izbirata drug drugega.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Paris je za priložnost oblekla belo obleko s srebrnimi rokavicami in kapo, medtem ko je Carter blestel v snežno beli opravi. Na fotografijah je videti, kako ji mož znova natakne prstan, medtem ko 3-letni Phoenix in 2-letna London opazujeta ganljivi trenutek.

Preberi še Paris Hilton v novem dokumentarnem filmu pokaže svoj pravi obraz

Hiltonova je sicer v procesu povratka na glasbeno sceno, ki jo je pred kratkim podkrepila z izdajo novega dokumentarnega filma Infinite Icon: A Visual Memoir. "Dolga leta sem igrala vlogo, karikaturo same sebe, ker mi je bilo tako lažje preživeti," je povedala mati dveh otrok, ki v dokumentarcu, kot pravi, končno razkriva pravo Paris.

voyo
Portal
Sandokan
Kmetija
Kmetija
Sanje Grofov
Sanje Grofov
Ježek Sonic
Ježek Sonic
