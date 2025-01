Paris Hilton posvojila psa, ki so mu požari v LA-ju vzeli družino

Paris Hilton je s svojimi sledilci na Instagramu delila veselo novico, da bo posvojila psa. Za 43-letno zvezdnico so naporni tedni, saj je njena hiša v Los Angelesu, vredna več milijonov evrov, pogorela do tal, ko so Beverly Hills zajeli požari. Paris si od takrat prizadeva, da bi pomagala čim večjemu številu ljudi, ki se sooča z njeno usodo in jim je naravna katastrofa prav tako vzela vse.

"Prejšnji teden sem ga pripeljala domov in v trenutku smo se prav vsi zaljubili vanj, zato sem se odločila, da ga posvojim," je nadaljevala zvezdnica, k zapisu pa je pripela tudi fotografijo. Na njej vidimo, kako v naročju drži majhnega, rjavega psa, ki je zavit v odejo. Paris ga na fotografiji stiska k sebi z zaprtimi očmi in nasmeškom na obrazu. Psu je ime Zuzu. Po tem, ko ga je bila njegova prvotna družina primorana zapustiti, je pes pristal v zavetišču za živali Pasadena Humane Society, kjer ga je nato zagledala Paris. Ob tem je 43-letnica pozvala svoje oboževalce in ostale sledilce, naj pomagajo živalim, ki so ostale brez strehe nad glavo. "Vsi, ki se lahko povežete z zavetišči za živali in pomagate: živali, ki potrebujejo pomoč, so povsod. Lahko pomagate kot prostovoljci ali pa jih posvojite in se vanje zaljubite. To so čudovita bitja," je prepričana Paris.