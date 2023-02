Paris Hilton prvič po rojstvu sina na odru.

Paris Hilton je prvič po rojstvu sina stopila na oder in v sklopu Super Bowlovega vikenda zabavala množico v klubu Uber One Party v Phoenixu. 41-letnica je oder zavzela v bleščeči navijaški opravi in zapela novo verzijo svojega hita Stars Are Blind , nato pa v vlogi didžejke zabavala tudi za mešalno mizo.

Pri izvedbi svojega največjega hita so ob njej na odru stali člani losangeleškega moškega pevskega zbora Gay Men's Chorus of Los Angeles. "Zelo sem vesela, da sem nocoj tukaj in da skupaj z vami praznujem Super Bowl," je zbranim dejala bogata dedinja. "A se imate dobro? Ste pripravljeni, da skupaj zažuramo?" je animirala prisotne, preden je stopila za mešalno mizo in pokazala svojo didžejsko žilico.

Dogodka so se poleg njenih oboževalcev udeležili tudi številni znani. Na ritme hita Stars Are Blind so med drugim plesali tudi igralka Vanessa Hudgens in njen zaročenec Cole Tucker, Parisin soprog Carter ter vplivnica in didžejka Chantel Jeffries.