Paris Hilton prvič pokazala sina Pheonixa

42-letna zvezdnica je na družbenem omrežju predstavila svojega sina Phoenixa le nekaj dni za tem, ko je v svojem podkastu This is Paris razkrila njegovo ime. Dejala je, da je prvorojenca poimenovala Phoenix Barron, gre pa za ime, ki ga je izbrala že pred leti, ko je na zemljevidu iskala mesta in države, ki bi se skladale z imenom Paris. "Še bolj pomembno je to, da gre za ptico, ki zgori, nato pa se dvigne iz pepela in znova poleti," je dodala.