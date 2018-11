Paris Hilton razkrila, zakaj je razdrla zaroko

Nedavno je v javnosti odjeknila vest, da sta se igralca Paris Hiltonin Chris Zylkarazšla. Malo pred tem je Paris prestavila datum njune poroke, ker naj bi jima primanjkovalo časa za vse poročne priprave. Zdaj je jasno, da je bil datum prestavljen iz razloga, ker Hiltonova ni bila povsem prepričana o svoji izbiri življenjskega partnerja in so se ji v resnici 'zatresla kolena'.

Prvič, odkar je ponovno na trgu samskih, je spregovorila o tem, zakaj je v resnici razdrla zaroko: ''Moje srce enostavno ni bilo popolnoma pri stvari. Vedno sem bila obsedena z Disneyjevimi zgodbami in ideji o pravi ljubezni, zato sem bila na začetku, po najini zaroki, prepričana, da bo to moj 'srečni konec' ... Čez čas se je izkazalo, da to vseeno ni bila prava odločitev.''

Paris in Chris sta se zaročila januarja letos in zaroko okronala s skoraj dva milijona evrov vrednim zaročnim prstanom, ki ga je Hiltonova zdaj že snela s prsta. Prvotno predviden datum njune poroke je bil novembra letos, ki je bil nato bil prestavljen do nadaljnega. Premožna dedinja je o svojem novem, samskem stanu povedala: ''Trenutno imam 'čas zase'. Zdi se mi, da se vsakič hitro in močno zaljubim ... Tako je bilo tudi tokrat, ampak se je izkazalo, da je šlo le za 'vihar čustev' ... Chrisu vsekakor privoščim vse najboljše v življenju. Nekega dne bi se vsekakor rada poročila, rada bi imela otroke, trenutno pa sem posvečena svoji osebni rasti in karieri.''

Mnogi so že pred časom napovedali, da njuno razmerje ne bo obstalo. Eden izmed virov je dejal, da je Paris že pred šestimi meseci začela dvomiti o tem, ali je sprejela pravo odločitev. ''Imela sta se res rada in njuno razmerje je bilo polno lepih in zabavnih trenutkov, a globoko v sebi je Paris vedela, da to ni moški, s katerim bi rada preživela preostanek svojega življenja,'' je dodal vir, seznanjen z dogajanjem v njunem razmerju.