Paris Hilton rojstvo hčerke skrivala tudi pred družino

Paris Hilton je rojstvo drugorojenke skrivala tudi pred svojo družino. Zvezdnica, ki je na zahvalni dan javnosti sporočila, da sta se z možem Carterjem Reumom razveselila hčerke, je razkrila, da tudi njeni najbližji niso bili seznanjeni z veselo novico, da se bo njuna družina povečala. Deklico London so spoznali na večerji ob zahvalnem dnevu, potem pa je novico sporočila še vsemu svetu.

Paris Hilton je razkrila, da je njena družina veselo novico, da sta se s Carterjem Reumom razveselila drugega skupnega otroka, izvedela, ko je deklico London pred večerjo na zahvalni dan tudi fizično predstavila vsem zbranim. O tem je spregovorila v oddaji Live With Kelly in Mark in se podrobneje spominjala, kako je potekalo njihovo prvo srečanje z novorojenko.

"Moj zahvalni dan je bil čudovit. Takrat sem celotno družino presenetila in jih spoznala z London," je povedala voditeljema oddaje Kelly Ripa in Marku Consuelosu ter razkrila še, da je njen mož okoli pete ure popoldan vse člane družine povabil v dnevno sobo in jim dejal, da ima za njih pripravljeno presenečenje.

"Vsi so bili prepričani, da bo prišel čarovnik oziroma nek nastopajoči, zato so bili zelo navdušeni. Nato sem v sobo prišla jaz, v naročju pa sem držala roza blazino z otrokom. Vsi so bili presenečeni," se je spominjala zvezdnica in dodala: "Nihče ni mogel verjeti. To je bil najlepši zahvalni dan v mojem življenju."

Paris je voditeljema priznala, da se kot mati dveh otrok počuti kot v nebesih: "Čutim, da je moje življenje polno. Sem mirna, navdušena in hvaležna za vse v mojem življenju, za moža in moja dva otroka." 42-letnica je gostovala tudi v oddaji Today, ki jo vodita Hoda Kotb in Jenna Bush Hager, kjer je povedala, da tako ona kot Reum svojima družinama vse do zahvalnega dne nista razkrila, da pričakujeta še drugega otroka. "Edini, ki so vedeli, so bili, jasno, Carter, moja mama in moja sestra," je še povedala in še dodala: "Moji straši niso vedeli, kdaj se bo zgodilo, a vedeli so, da se bo." Hotelska dedinja je veselo novico s svojimi sledilci delila dan pozneje kot z družino. "Hvaležna za svojo deklico," je zapisala ob fotografiji, na kateri so otroška oblačila v roza barvi, na majčki pa je izpisano ime London.