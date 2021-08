Paris Hilton s Korzike sporoča: Ljubimca v raju

Paris Hilton in Carter Reum trenutno dopustujeta v Franciji. 40-letna bogata dedinja je delila romantično fotografijo, na kateri pozira na čolnu v objemu svojega zaročenca. Fotoutrinek je nastal ob korziški obali, zaljubljena Paris pa je skupno fotografijo pospremila z besedami: "Ljubimca v raju." Kot kaže, sta bila povsem očarana nad lepotami, ki jih ponuja četrti največji otok v Sredozemskem morju. Zaljubljenca sta izbrala lahkotna poletna oblačila, stavila pa sta na barvi, ki ju po navadi povezujemo z morjem – modro in belo.

Paris, ki je med letoma 2003 in 2007 s prijateljico Nicole Richie zaslovela v resničnostni seriji The Simple Life, se je prejšnji mesec znašla v vrtincu govoric, da pričakuje prvega otroka. Zvezdnica je govorice hitro zanikala in dejala: "Edina stvar, ki je trenutno v pečici, je moja vrhunska lazanja." Ob tem je napovedala svojo novo kuharsko oddajo Cooking with Paris (Kuhanje s Paris).

Zvezdnica je med drugim še dejala, da se želita z zaročencem najprej poročiti, nato pa imeti otroke. Poroko načrtujeta še letos, slovesnost pa bodo ujele tudi kamere. Kamere bodo zaljubljenca spremljale med pripravami na poroko, pa tudi na poročni dan, vse do trenutka, ko si bosta obljubila večno zvestobo, kar bo tudi prikazano v njeni novi seriji. Prejšnji teden je Hiltonova v oddaji The Tonight Show razkrila, da bo na svoj veliki dan nosila kar deset različnih oblek.

Leta 2006 je izdala svoj prvi singel Stars Are Blind, ki ji je pomagal začeti kariero didžejke. Pred dnevi je na družbenih omrežjih obeležila 15. obletnico izida svojega debitanskega albuma s preprostim naslovom Paris in oboževalcem obljubila, da se bo v bližnji prihodnosti vrnila v studio, da posname nove pesmi.