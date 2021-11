Paris Hilton se je poročila

Nevesta Paris Hilton in ženin Carter Reum sta si poročne zaobljube izmenjala 11. novembra pred družino in prijatelji, med povabljenci pa so bile tudi zvezdnice Kim Kardashian, Kyle Richards in Paula Abdul.

"Za vedno se zame začne danes," je 40-letna nevesta zapisala na Instagramu in zraven objavila tudi datum poroke. Svoj zapis je pospremila s fotografijo v poročni obleki in dodala ključnik oziroma hashtag #pravkarporočena in #zavednoHiltonReum.