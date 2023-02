Paris Hilton sina poimenovala Phoenix

Paris Hilton se je z možem Carterjem Reumom januarja razveselila prvega otroka, ki se je rodil s pomočjo nadomestne matere. Dečkovo ime je sprva skrbno skrivala pred javnostjo in svojimi najbližjimi, sedaj pa se je odločila, da ga razkrije. "Do zdaj sva skrbno varovala zasebnost – niti moja mama, sestra in najbližji prijatelji niso vedeli, dokler ni bil star en teden. Res je bilo lepo, da sva s Carterjem to držala zase in bila na svojem potovanju, ker imam občutek, da je bilo moje življenje vedno tako javno in nikoli nisem imela ničesar, kar bi bilo res samo moje," je povedala na podkastu This is Paris.

Resničnostna zvezdnica je dejala, da je sinovo ime Phoenix skrivala tudi pred najbližjimi, ker je skrivnost zelo težko obvarovati. "Če poveš eni osebi, bo ta nekomu povedala, in naenkrat to pride do TMZ-ja ali Page Sixa. S Carterjem sva zato sklenila, da ne poveva nikomur." Paris je nato prebrala odlomek iz svoje prihajajoče knjige spominov, ki bo izšla 2. marca, kjer je razkrila pomen sinovega imena.