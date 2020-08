Paris Hilton spregovorila o trpinčenju med bivanjem v internatu v Utahu

Paris Hilton je prvič javno spregovorila o trpljenju, ko je kot 17-letna najstnica 11 mesecev obiskovala internat v Utahu, kjer je med drugim doživljala tudi panične napade. Zvezdnica bo 14. septembra na YouTubu predstavila dokumentarni film o svojem življenju, kjer bo govorila tudi o omenjeni travmatični izkušnji med odraščanjem.

V novem intervjuju za Peopleje 39-letna hotelirska dedinjaParis Hilton razkrila, da jo še vedno spremljajo boleči spomini o zlorabah iz internata v Utahu. "Osebje je neprestano govorilo grde besede. Vedno sem se počutila slabo," je povedala zvezdnica, ki bo 14. septembra na YouTubu premierno predstavila novi dokumentarec z naslovom This is Paris."Mislim, da je bil njihov cilj, da nas psihično uničijo. Prav tako so nas fizično večkrat napadli. Želeli so nas prestrašiti, da bi se jih bali in jih ubogali ter upoštevali njihove nasvete."

icon-expand Paris Hilton pripoveduje o bolečih spominih. FOTO: Profimedia

Zvezdnico resničnostnih šovov je zmotilo predvsem to, da v internatu niso opravljali svojega primarnega dela in se niso osredotočali na izobraževanje. "Od trenutka, ko sem se zbudila in do večera, so se ljudje samo drli name in me mučili,"je o svoji izkušnji še povedala Paris. Hiltonova je morala oditi v internat, ker sta bila njena starša, Richard in Kathy Hilton, zaskrbljena, potem ko je med bivanjem v hotelu Waldorf Astoria v New Yorku večkrat potegnila iz sobe, med drugim je obiskovala tudi klube in različne zabave.

