Paris Hilton spregovorila o posilstvu: Rekel mi je, da samo sanjam

Paris Hilton, ki je januarja prvič postala mama, je spregovorila o tem, da je bila kot 15-letno dekle posiljena. Spominja se, da jo je skupina starejših fantov skupaj s prijateljico povabila k sebi domov, kasneje pa so jo omamili in posilili. Razkrila je še, da se ji je začelo vrteti takoj, ko je naredila požirek pijače, v kateri je bilo uspavalo, potem pa se spominja le bežnih trenutkov med spolnim odnosom, ko ji je moški govoril, da samo sanja.

Paris Hilton je za revijo Glamour UK spregovorila o izkušnji posilstva. "S prijateljicami smo skoraj vsak konec tedna hodile v nakupovalno središče Century City Mall v Los Angelesu. Tam smo srečale skupino starejših fantov, s katerimi smo se nekajkrat pogovarjale in jim dale svoje telefonske številke," je pripoved o kasneje enem najbolj travmatičnih trenutkov v življenju začela zvezdnica.

icon-expand Paris Hilton FOTO: Profimedia

"Nekega dne so mene in prijateljico povabili v hišo in nama dali neko pijačo. Že po prvem požirku se mi je začelo vrteti. Ne vem, kaj je bilo v pijači, ampak predvidevam, da je bilo uspavalo," je povedala 42-letnica in dodala, da se po tistem le bežno spominja dogodkov. "Zbudila sem se nekaj ur kasneje, a spomnim se, da je bil vmes eden od fantov na meni, mi z roko prekrival usta in rekel, da samo sanjam," je razkrila o zlorabi, ki jo je doživela pri 15 letih. "Bila sem samo majhna deklica. Počutim se, kot da so mi ukradli otroštvo, in srce parajoče je, da se to še danes dogaja toliko otrokom," je še dodala.

Zvezdnica je v intervjuju spregovorila tudi o zlorabah v srednji šoli in internatu v Utahu. Še danes se spominja, kako so jo prisilili h ginekološkemu pregledu, čeprav se s tem ni strinjala. "To je bilo nekaj, kar sem izbrisala iz svojega spomina, a ko sem slišala zgodbo drugih preživelih, sem se začela spominjati prebliskov," je povedala in dodala, da so člani osebja sredi noči prišli v sobo in jih odpeljali.