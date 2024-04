Paris Hilton spregovorila o svoji hčerki London

Paris Hilton je v zadnji epizodi svojega podkasta 'I am Paris' spregovorila o osebnosti hčerke London. Zvezdnica je svojo drugorojenko do pred kratkim skrivala. Pred dnevi je za revijo People delila prve uradne fotografije in v čast hčerki delila novo pesem, pri kateri je sodelovala s priljubljeno pevko Sio.

Ponosna mama dveh otrok Paris Hilton je v zadnji epizodi svojega podkasta razkrila še več o svoji hčerki London, ki je do pred kratkim ni delila z javnostjo. Svojo petmesečno deklico je opisala kot zelo resno in sladko. Dedinja in medijska osebnost je dodala, da jo London spominja na sestro Nicky Hilton, medtem ko naj bi bil njen 15-mesečni sin Phoenix njena kopija.

"Pravzaprav je precej podobna Nicky," je dejala Paris. "Phoenix je kot moj dvojček, če ga primerjam s svojimi fotografijami iz otroštva, medtem ko je London videti kot Nicky." Zvezdnica je spregovorila še o mejnikih svoje hčerke, ki še ne sedi, vendar se smeji in spi vso noč. "Imela sem veliko srečo," je nadaljevala, preden je dodala, da imata njena otroka tesno vez in sta kot dvojčka, ker je razlika v starosti manjša od enega leta. "London obožuje svojega velikega brata," je nadaljevala. "Tako ljubko ju je videti skupaj. Tako sladek in nežen je z njo in včasih bo ona v svojem malem gugalniku, on pa bo stal tam in ga nekako zibal naprej in nazaj. In samo pogledala ga bo z največjim nasmehom. Lahko rečem, da popolnoma obožuje svojega velikega brata. Tako sem navdušena, ko ju gledam, kako odraščata skupaj in sta že najboljša prijatelja," je dodala.

Zvezdnica in njen mož Carter Reum sta novembra 2023 napovedala prihod svoje hčerke London, ki jo je donosila nadomestna mati, kakor tudi prvorojenca. Prve uradne fotografije svoje hčerke je delila pred nekaj dnevi za revijo People. "Ker je materinski dan pred vrati, se nisem mogla upreti, da svetu ne bi predstavila svoje punčke London in skupaj delila te dragocene trenutke naše družine," je povedala za People in dodala: "Phoenix in London sta zame vse in počutim se kot najsrečnejša ženska na svetu, da sem poročena z ljubeznijo svojega življenja in imam svojo čudovito družino. Smo absolutno najboljša ekipa in moje življenje se končno zdi popolno."