Paris Hilton upa, da bosta z možem dobila dvojčke

"Uživam v svojem zakonu. Mislim, da sem končno našla svojo dušo dvojčico, s katero se počutim varno. Končno imam svoj dom in komaj že čakam, da bom imela še otroke," je povedala 41-letnica in dodala, da sta se z možem že na začetku zveze začela pogovarjati o tem, da si želita otrok.

"Želiva si dvojčkov in mislim, da bi bilo to čudovito," je razkrila in pristavila, da sicer z možem načrtujeta tri ali štiri otroke. "Želim si, da bi imela dvojčka, deklico in fantka, da bi obenem dobila oboje, a kar se bo zgodilo, se bo zgodilo. Tudi če bi bili dve deklici, bi mi bilo zelo všeč, saj imam rada punčke," je povedala.