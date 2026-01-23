Paris Hilton v novem dokumentarnem filmu pokaže svoj pravi obraz

V zadnjih letih je Paris Hilton močno zaznamovalo materinstvo, pa tudi diagnoza primanjkljaja pozornosti in motnje hiperaktivnosti. O slednji si Paris želi, da bi govorili več, kar se je odločila spodbuditi s pesmijo, pri kateri je združila moči z zvezdnico Sio.
"Nočem, da bi ljudje imeli občutek, da je z njimi nekaj narobe, ker ni. Resnično verjamem, da je to supermoč, če jo lahko pravilno izkoristiš. Če lahko ljudje in šole pomagajo, da je bolj vključujoča za takšne ljudi, da jih vzgajajo s tem v mislih, potem je lahko vse mogoče," je dejala starleta.
"Nekateri najbolj briljantni umetniki, ustvarjalci, pevci, igralke, znanstveniki in drugi imajo ADHD, vendar mnogi ljudje tega sploh ne vedo. Zato si želim, da bi se več ljudi opogumilo in spregovorilo o tej temi. Osebno menim, da je to nekaj krasnega, kar bi morali slaviti. Zato sem želela v svojem filmu ADHD-ju posvetiti celo poglavje. Za svojo ADHD družino povsod po svetu," je dodala 44-letna mati dveh otrok.
Hotelska dedinja Paris Hilton, ki se je v minulih letih uveljavila tudi kot didžejka, svoje kariere ni postavila na stranski tir niti po tem, ko je postala mati. Triletni Phoenix in dveletna London namreč z njo potujeta na vse kraje sveta. Poleti so bili tako med drugim skupaj v Romuniji, kjer je nastopila na enem od tamkajšnjih festivalov.
Paris Hilton je ameriška medijska osebnost, poslovna ženska, igralka, pevka in didžejka. Postala je znana konec 90. in v začetku 2000. let kot ena prvih zvezdnic resničnostnih televizijskih oddaj, zlasti s šovom 'The Simple Life'. Je tudi dedinja hotelskega imperija Hilton, ustanovljenega s strani njenega pradedka Conrada Hiltona.
ADHD je okrajšava za motnjo pozornosti s hiperaktivnostjo (Attention Deficit Hyperactivity Disorder). Gre za nevrorazvojno motnjo, ki se običajno pojavi v otroštvu in lahko vztraja tudi v odrasli dobi. Značilni simptomi vključujejo težave s pozornostjo, impulzivnost in pogosto tudi hiperaktivnost. Ljudje z ADHD imajo lahko težave pri osredotočanju, hitro se dolgočasijo, so nemirni in delujejo, preden pomislijo. Kljub izzivom, ki jih prinaša, lahko ljudje z ADHD, če jim je zagotovljena ustrezna podpora in razumevanje, dosežejo velik uspeh na različnih področjih življenja, pogosto pa izkazujejo tudi izjemno ustvarjalnost in energijo.
Sia je avstralska pevka, besedilopiska in producentka, ki je zaslovela s svojim edinstvenim glasom in pogosto skrivnostnim javnim nastopanjem, saj pogosto skriva obraz z velikimi lasuljami. Svojo kariero je začela v zgodnjih 2000. letih, dosegla pa je mednarodno slavo s pesmimi, kot so 'Chandelier', 'Elastic Heart' in 'Cheap Thrills'. Poleg lastne glasbe je Sia tudi zelo uspešna avtorica pesmi za številne druge svetovno znane glasbenike.
