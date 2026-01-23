Paris Hilton v novem dokumentarnem filmu pokaže svoj pravi obraz

V zadnjih letih je Paris Hilton močno zaznamovalo materinstvo, pa tudi diagnoza primanjkljaja pozornosti in motnje hiperaktivnosti. O slednji si Paris želi, da bi govorili več, kar se je odločila spodbuditi s pesmijo, pri kateri je združila moči z zvezdnico Sio .

"Nočem, da bi ljudje imeli občutek, da je z njimi nekaj narobe, ker ni. Resnično verjamem, da je to supermoč, če jo lahko pravilno izkoristiš. Če lahko ljudje in šole pomagajo, da je bolj vključujoča za takšne ljudi, da jih vzgajajo s tem v mislih, potem je lahko vse mogoče," je dejala starleta.

"Nekateri najbolj briljantni umetniki, ustvarjalci, pevci, igralke, znanstveniki in drugi imajo ADHD, vendar mnogi ljudje tega sploh ne vedo. Zato si želim, da bi se več ljudi opogumilo in spregovorilo o tej temi. Osebno menim, da je to nekaj krasnega, kar bi morali slaviti. Zato sem želela v svojem filmu ADHD-ju posvetiti celo poglavje. Za svojo ADHD družino povsod po svetu," je dodala 44-letna mati dveh otrok.

Hotelska dedinja Paris Hilton, ki se je v minulih letih uveljavila tudi kot didžejka, svoje kariere ni postavila na stranski tir niti po tem, ko je postala mati. Triletni Phoenix in dveletna London namreč z njo potujeta na vse kraje sveta. Poleti so bili tako med drugim skupaj v Romuniji, kjer je nastopila na enem od tamkajšnjih festivalov.