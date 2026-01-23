Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Paris Hilton v novem dokumentarnem filmu pokaže svoj pravi obraz

Los Angeles, 23. 01. 2026 07.58 pred 55 minutami 2 min branja 1

Avtor:
Alen Podlesnik E.K.
Paris Hilton

Starleta Paris Hilton v novem dokumentarcu ponovno ponuja pogled v svojo zasebnost in razkriva, kot pravi, pravo Paris. "Dolga leta sem igrala vlogo, karikaturo same sebe, ker mi je bilo tako lažje preživeti," je povedala mati dveh otrok in didžejka, ki v dokumentarnem filmu Infinite Icon: A Visual Memoir' prikazuje tudi svoj povratek v glasbene vode.

V zadnjih letih je Paris Hilton močno zaznamovalo materinstvo, pa tudi diagnoza primanjkljaja pozornosti in motnje hiperaktivnosti. O slednji si Paris želi, da bi govorili več, kar se je odločila spodbuditi s pesmijo, pri kateri je združila moči z zvezdnico Sio.

Paris Hilton s svojima otrokoma
Paris Hilton s svojima otrokoma
FOTO: Profimedia

"Nočem, da bi ljudje imeli občutek, da je z njimi nekaj narobe, ker ni. Resnično verjamem, da je to supermoč, če jo lahko pravilno izkoristiš. Če lahko ljudje in šole pomagajo, da je bolj vključujoča za takšne ljudi, da jih vzgajajo s tem v mislih, potem je lahko vse mogoče," je dejala starleta.

"Nekateri najbolj briljantni umetniki, ustvarjalci, pevci, igralke, znanstveniki in drugi imajo ADHD, vendar mnogi ljudje tega sploh ne vedo. Zato si želim, da bi se več ljudi opogumilo in spregovorilo o tej temi. Osebno menim, da je to nekaj krasnega, kar bi morali slaviti. Zato sem želela v svojem filmu ADHD-ju posvetiti celo poglavje. Za svojo ADHD družino povsod po svetu," je dodala 44-letna mati dveh otrok.

Hotelska dedinja Paris Hilton, ki se je v minulih letih uveljavila tudi kot didžejka, svoje kariere ni postavila na stranski tir niti po tem, ko je postala mati. Triletni Phoenix in dveletna London namreč z njo potujeta na vse kraje sveta. Poleti so bili tako med drugim skupaj v Romuniji, kjer je nastopila na enem od tamkajšnjih festivalov.

Razlagalnik

Paris Hilton je ameriška medijska osebnost, poslovna ženska, igralka, pevka in didžejka. Postala je znana konec 90. in v začetku 2000. let kot ena prvih zvezdnic resničnostnih televizijskih oddaj, zlasti s šovom 'The Simple Life'. Je tudi dedinja hotelskega imperija Hilton, ustanovljenega s strani njenega pradedka Conrada Hiltona.

ADHD je okrajšava za motnjo pozornosti s hiperaktivnostjo (Attention Deficit Hyperactivity Disorder). Gre za nevrorazvojno motnjo, ki se običajno pojavi v otroštvu in lahko vztraja tudi v odrasli dobi. Značilni simptomi vključujejo težave s pozornostjo, impulzivnost in pogosto tudi hiperaktivnost. Ljudje z ADHD imajo lahko težave pri osredotočanju, hitro se dolgočasijo, so nemirni in delujejo, preden pomislijo. Kljub izzivom, ki jih prinaša, lahko ljudje z ADHD, če jim je zagotovljena ustrezna podpora in razumevanje, dosežejo velik uspeh na različnih področjih življenja, pogosto pa izkazujejo tudi izjemno ustvarjalnost in energijo.

Sia je avstralska pevka, besedilopiska in producentka, ki je zaslovela s svojim edinstvenim glasom in pogosto skrivnostnim javnim nastopanjem, saj pogosto skriva obraz z velikimi lasuljami. Svojo kariero je začela v zgodnjih 2000. letih, dosegla pa je mednarodno slavo s pesmimi, kot so 'Chandelier', 'Elastic Heart' in 'Cheap Thrills'. Poleg lastne glasbe je Sia tudi zelo uspešna avtorica pesmi za številne druge svetovno znane glasbenike.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
Paris Hilton Sia dokumentarni film družina film

Phil Collins prejema 24-urno oskrbo: 'Zadnja leta so bila težka'

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
wsharky
23. 01. 2026 08.50
najbolj znana je po enem ne ravno dokumentarnim filmom
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
Mleko, kruh in bolonjska salama: Zlatanova vzgoja, ki preseneča svet
Čustvena priprava na starševstvo: Povežite se z otrokom v trebuhu
Čustvena priprava na starševstvo: Povežite se z otrokom v trebuhu
Kdaj je čas, da otrok preneha uporabljati dudo?
Kdaj je čas, da otrok preneha uporabljati dudo?
Prišlo do nenavadne eksplozije v pečici
Prišlo do nenavadne eksplozije v pečici
zadovoljna
Portal
Igralec, o katerem trenutno govorijo vsi
Dnevni horoskop: Levi so pristni, device si zaslužijo nagrado
Dnevni horoskop: Levi so pristni, device si zaslužijo nagrado
3 znaki, ki razkrivajo, da vas partner vara
3 znaki, ki razkrivajo, da vas partner vara
Torbica, ki navdušuje, opažena na mestnih ulicah
Torbica, ki navdušuje, opažena na mestnih ulicah
vizita
Portal
Že pet dodatnih minut na dan lahko zmanjša tveganje za prezgodnjo smrt
Kako pomiriti razdražen želodec
Kako pomiriti razdražen želodec
Premalo spanja? Nova raziskava razkriva presenetljivo povezavo
Premalo spanja? Nova raziskava razkriva presenetljivo povezavo
Lahko prehrana pomaga ohranjati močne in zdrave kosti?
Lahko prehrana pomaga ohranjati močne in zdrave kosti?
cekin
Portal
Obroki le 1 evro, najemnina 150 evrov
Komu ni treba plačati prispevka za dolgotrajno oskrbo?
Komu ni treba plačati prispevka za dolgotrajno oskrbo?
Z dvigom minimalne plače najslabše plačani v javnem sektorju v sedmem plačnem razredu
Z dvigom minimalne plače najslabše plačani v javnem sektorju v sedmem plačnem razredu
Zadnji cenovno dostopni avtomobil v ZDA je uradno izginil
Zadnji cenovno dostopni avtomobil v ZDA je uradno izginil
moskisvet
Portal
Po ločitvi odšla na Antarktiko
Tako igranje videoiger vpliva na otrokov IQ
Tako igranje videoiger vpliva na otrokov IQ
Šokantna izpoved Paris Hilton o posnetku, ki ji je spremenil življenje
Šokantna izpoved Paris Hilton o posnetku, ki ji je spremenil življenje
Kako pogosto naj bi imeli pari spolne odnose?
Kako pogosto naj bi imeli pari spolne odnose?
dominvrt
Portal
Kmetje, pozor: 8 % denarja, ki ga mnogi pozabijo
Vrtnarski eksperiment, ki buri splet: ali semena v ledu res bolje kalijo?
Vrtnarski eksperiment, ki buri splet: ali semena v ledu res bolje kalijo?
Najboljši način za shranjevanje krompirja, da ostane svež vso zimo
Najboljši način za shranjevanje krompirja, da ostane svež vso zimo
Napake v spalnici, ki jih mnogi nevede delajo
Napake v spalnici, ki jih mnogi nevede delajo
okusno
Portal
Hitro pecivo za lenobe
Družinsko kosilo, ki ga bodo vsi pohvalili
Družinsko kosilo, ki ga bodo vsi pohvalili
Krepka enolončnica, ki je z vsakim pogrevanjem boljša
Krepka enolončnica, ki je z vsakim pogrevanjem boljša
Sladica, ki se ji ne moreš upreti
Sladica, ki se ji ne moreš upreti
voyo
Portal
Sanjski moški Hrvaške
Sledi v snegu
Sledi v snegu
Skrivnosti
Skrivnosti
Ljubezenski trikotnik
Ljubezenski trikotnik
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1469