Paris Hilton vrgla oči na deset let mlajšega raperja?

Hotelska dedinja Paris Hiltonima po zlomljenem srcu in razveljavljeni zaroki očitno v ognju novo železo. Kot kaže, je to deset let mlajši raper Machine Gun Kelly, s katerim se je nedavno srečala na zabavi revije Tings v Los Angelesu.

Menda sta se Paris in Kelly "takoj ujela", po večerji sta odšla v bar Delilah in se odlično imela. "Zagotovo je med njima veliko kemije, ves teden pa sta govorila samo o tem, kdaj se spet vidita," poročajo viri, Paris je menda všeč ideja o zmenkih.

Oba sta objavila fotografije na družbenih omrežjih, a nihče od njiju še ni komentiral, kaj se med njima plete. Med drugim sta bila na večerji v družbi Rite Ore, Jaime KinginParis Jackson.

Mediji so pred tremi meseci potrdili, da je Hiltonova končala zvezo z igralcem Chrisom Zylko, s katerim se je razšla deset mesecev po zaroki.

"Želim mu vse najboljše, nekega dne pa bi se rada poročila in imela otroke, a trenutno sem osredotočena nase in svoje delo," je povedala po razhodu s Chrisom. Takrat je tudi dejala, da niti pomisli ne na zmenke, a očitno se je zdaj premislila in je nanje spet pripravljena. Bo deset let mlajši raper pravi? Bomo videli.