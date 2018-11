Paris Hilton vrnila zaročni prstan

Paris in Chris

37-letna hotelirska dedinja Paris Hilton je letošnje novo leto začela kar se da romantično, kajti njen fant Chris Zylka je pokleknil in jo zaprosil za roko. Ona je z navdušenjem rekla da ter vzhičeno dodala, da je Chris ljubezen njenega življenja: "Ti si moj najboljši prijatelj, moja sorodna duša ..." je še zapisala, nato pa pokazala ogromen zaročni prstan.

A kakor je videti, je ljubezenske pravljice konec. Tuji mediji so namreč zapisali, da je Paris po enajstih mesecih zaroke končala zvezo s 33-letnim igralcem. "Razmerje sta prekinila pred nekaj tedni, ker je šlo vse zelo hitro, je Paris spoznala, da to zanjo ni dobro," je vir blizu bogate dedinje zaupal medijem ter dodal, da se želi Paris osredotočiti na kariero. "Trenutno potuje po svetu, ker promovira svojo kolekcijo za nego obraza ter parfume. Chrisu želi vse najlepše in upa, da bosta ostala prijatelja."

Čeprav je še avgusta dejala, da je nadvse zaljubljena, a s poroko ne želi hiteti, saj sta oba zelo zaposlena: "Želim biti sproščena, brez stresa zaradi služb. Po poroki želim odpotovati naravnost na medene tedne, to pa mi urnik trenutno ne omogoča. Oba sva zelo zaposlena, zato sva se odločila, da bo poroka naslednje leto, saj želim, da je vse popolno."

Paris je tako že tretjič prekinila zaroko, prvič leta 2003 zJasonom Shawomter leta 2005 s Parisom Latsisom.