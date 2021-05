Paris Hilton z novo resničnostno oddajo

Sveže zaročena Paris Hilton se na male ekrane vrača z novim resničnostnim šovom "Paris in Love", v katerem bodo oboževalci lahko spremljali njene priprave na poroko s podjetnikom Carterjem Reumom. "Poročila se bom in vsi ste vabljeni," je na Instagramu sporočila zvezdnica, ki velja za prvotno vplivnico družbenih omrežij.

Paris Hilton, ki je med letoma 2003 in 2007 s prijateljico Nicole Richie zaslovela v resničnostni seriji The Simple Life, sedaj pripravlja novo resničnostno oddajo, s katero bo dokumentirala priprave na poroko z izbrancem Carterjem Reumom. Nakupovanje obleke, izbira lokacije in načrtovanje dekliščine bodo le nekateri izmed številnih dogodkov, ki jih bo zvezdnica v 13 epizodah oddaje delila z gledalci.

Carter je Paris zaročil na njen 40. rojstni dan: "Ko najdeš svojo sorodno dušo, tega ne veš, ampak to čutiš. Moja ljubezen in jaz sva skupaj od najinega prvega zmenka in za moj rojstni dan je poskrbel za posebno potovanje v tropske kraje. Ko sva hodila na večerjo po plaži, naju je Carter pripeljal do počitniške hišice, ki je bila okrašena s cvetjem in pokleknil pred menoj. Rekla sem da, da za vedno. Nikogar ni, s katerim bi raje preživela preostanek življenja," je kasneje na Instagram zapisala Paris. Poleg priprav na poroko bodo kamere zaljubljeni par spremljale tudi na poročni dan, vse do trenutka, ko si bosta obljubila večno zvestobo, v seriji pa bo nastopila tudi njena družina in bližnji prijatelji.

"Poročila se bom in vsi ste vabljeni. Pokukajte v zakulisje in se z menoj odpravite na poročno pot," je svojim sledilcem na Instagramu povedala Paris in jih povabila k ogledu nove resničnostne oddaje. Datum premiere zaenkrat ostaja še skrivnost.