Paris Hilton z otrokoma v Romuniji: Podnevi mama, ponoči DJ-ka

Paris Hilton živi polno življenje, ki ga kreira po lastnih željah in ob tem uživa v vsakem trenutku. Zvezdnica je na družbenem omrežju delila fotografije in posnetke iz Romunije, kjer je nastopila kot DJ-ka, z njo pa sta potovala tudi sin in hčerka. Kot je pripisala, je svoj dan začela z objemi in poljubčki, zaključila pa z neverjetnim nastopom na enem od festivalov.