Paris Hilton za izgubljenega psička ponuja veliko nagrado

Paris Hilton je v skrbeh za kužka, ki ga pogreša že teden dni. Na Instagramu je objavila klic na pomoč, njena čivava z imenom Diamond Baby je namreč ušla iz njene hiše. Hiltonova sklepa, da se je to zgodilo, ko ji je pri selitvi pomagal član ekipe selitvenega servisa in pomotoma pustil odprta vrata hiše. Pes je tako ušel, zvezdnica pa se na vso moč trudi, da ljubljenčka najde.

"To je tako neizmerno težko objaviti, saj sem brez besed. Od prejšnje srede pogrešamo Diamond Baby. Bila sem na fotografiranju, med selitvijo pa je nekdo najverjetneje pustil odprta vrata," je zapisala 41-letnica, ob tem pa objavila fotografije in posnetke kužka.

Dodala je še, da so ji pri iskanju pomagali člani družine in prijatelji. Iskalna akcija je potekala po celotni soseščini, hodili so tudi od vrat do vrat, vendar brez uspeha. Hiltonova je pojasnila, da je poskušala vse: "Najela sem detektiva za iskanje ljubljenčkov, pa šepetalca psom ter jasnovidca, ki se ukvarja z živalmi," s soprogom Carterjem Reumom pa se sedaj odločata za iskanje s pomočjo dronov. "Počnem vse v svoji moči, da bi jo dobila nazaj," je zaključila.

Paris je dejala, da je zaradi odhoda kužka "izjemno žalostna in depresivna." Trenutna situacija jo spravlja v obup: "Čutim, kot da del mene manjka in nič ni isto brez nje tukaj. Diamond Baby je moje vse, resnično mi je kot hči. Bili sva neločljivi, bila je moj najboljši prijatelj, zmeraj ob meni." Za pomoč javnosti se je tako pozno odločila zato, ker meni, da so ljudje na družbenih omrežjih izjemno kruti. "Sem obupana in več časa kot je minilo od izginotja, bolj se počutim oddaljena od možnosti, da jo dobim nazaj," je še zapisala in na koncu ponudila nagrado: "Velika nagrada čaka tistega, ki jo vrne, ob tem pa ga ne bom spraševala ničesar."