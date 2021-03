Paris Hilton za varnostnika imela sina Arnolda Schwarzeneggerja

"Tam sem počel vse: gostom parkiral avtomobile, skrbel za varnost, lahko so me najeli za voden ogled … Imam res eno smešno zgodbo … En teden sem bil varnostnik. Medtem ko sem imel tudi sam varnostnike, ker je bil moj oče guverner," je pojasnil voditelju.

Patrick Schwarzenegger , ki je šel po očetovih stopinjah in se odločil za igralsko kariero, je priznal, da je nekoč delal v losangeleškem nakupovalnem središču The Grove , kjer je pokrival različna območja ter se preizkusil v različnih vlogah, med drugim pa je bil tudi varnostnik Paris Hilton .

In v nadaljevanju povedal: "Kot petnajstletnik sem prišel v službo, s slušalko v ušesih in v suknjiču, ko so mi sporočili: 'Danes boš varnostnik Paris Hilton. Promovira svojo knjigo, prišla bo v Grove, kjer bo dajala avtograme.' Odvrnil sem jim: 'V redu. Poznam Paris, ampak v redu je.'"

"Ko je Paris izstopila iz avtomobila, sem opazil njenega varnostnika, ki je nekoč delal za mojega očeta. Pristopil sem do Paris in jo pozdravil, nato pa me je prepoznala in rekla: 'Patrick? Schwarzenegger? Kaj počneš tukaj?' Odgovoril sem ji: 'Danes sem tvoj varnostnik! To je bilo to. Zame je bila to zabavna izkušnja."

Patrick Schwarzenegger jesin še bolj slavnegaArnolda Schwarzeneggerja in Marie Shriver, ima pa dve sestri Katherine in Christino ter enega brata Christopherja.