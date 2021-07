Paris Hilton zanikala nosečnost

Paris Hilton, ki je med letoma 2003 in 2007 s prijateljico Nicole Richie zaslovela v resničnostni seriji The Simple Life, je v novi epizodi svojega podkast This is Paris zanikala, da bo postala mamica.

"Nisem še (noseča)," je povedala in dejala, da bo počakala, da se najprej poroči, nato pa sledi otrok. Nato je v šali še izstrelila: "Edina stvar, ki je trenutno v pečici, je moja vrhunska lazanja." In ob tem napovedala svojo novo kuharsko oddajo Cooking With Paris (Kuhanje s Paris).

Tudi njena sestra Nicky Hilton se je odzvala na govorice o Parisini nosečnosti, o kateri je prvi poročal portal Page Six, in dejala, da te ''ne držijo''.

V svojem podkastu je 40-letnica še razkrila, da je njena poročna obleka v postopku izdelave, saj si želi zagotoviti, da bo nared za njeno poroko 2022. Čeprav naraščaja za zdaj še ni na vidiku, pa ima Paris za deklico že izbrano ime, in sicer ji bo nadela ime London, medtem ko pri imenu za fantka ostaja skrivnostna.