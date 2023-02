Paris Hilton: Znana sem bila kot seks simbol, a spolnosti me je bilo strah.

Čeprav je v očeh mnogih že kot mlado dekle veljala za seks simbol, je Paris Hilton v resnici imela precejšnje težave z intimnostjo. "Znana sem bila kot seks simbol, a spolnosti me je bilo strah," je zaupala Harper's Bazaarju in pojasnila, da se je od nekdaj rada poljubljala, a da se je pri tem tudi končalo.

Novopečena mamica in zvezdnica resničnostne televizije je poudarila, da se je vse spremenilo, ko je leta 2019 spoznala sedanjega soproga Carterja Reuma, s katerim "uživa spati skupaj". "Veliko mojih razmerij je bilo neuspešnih, ker sem imela težave z intimnostjo, moji občutki pa so se spremenili šele pri Carterju."

"Ni slaven, je pa pameten. Prihaja iz dobre družine in tudi sam je dober človek," je Hiltonova povedala o soprogu in pojasnila, da je bilo to ključno za njeno intimno življenje. "On je nasprotje vsega, kar sem nekoč iskala pri moških." Ob tem je pripomnila, da si je po vsem, kar je doživela, zaslužila nekoga, ki mu popolnoma zaupa in s katerim lahko ustvari skupno življenje.

Spomnimo, Paris in Carter sta se poročila leta 2021 in v začetku letošnjega leta pozdravila prvorojenca, čigar ime zaenkrat ostaja skrivnost. "Želim ga zaščititi in biti z njim vsako sekundo dneva. Sedaj, ko se je v meni prebudil materinski čut, se počutim izpopolnjeno," je v intervjuju še dejala Hiltonova, ki si je družine želela že nekaj časa. Sedaj si želi, da bi v bližnji prihodnosti dobila še hčerko.