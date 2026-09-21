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Tuja scena

Paris Hilton o smrti sina Cindy Crawford: Ne morem verjeti, da je to res

Los Angeles, 21. 09. 2026 10.57 pred 58 minutami 2 min branja 3

Avtor:
K.Z.
Paris Hilton in Presley Gerber

Novica o smrti edinega sina manekenke Cindy Crawford je pretresla svet zabavne industrije. 27-letni Presley Gerber je umrl v ustanovi za zdravljenje odvisnosti, od njega pa se je na družbenem omrežju prva poslovila Paris Hilton, ki manekenko dobro pozna.

"Moje srce je popolnoma zlomljeno. Še vedno ne morem verjeti, da je to res," je na družbenem omrežju ob skupni fotografiji s Presleyjem Gerberjem pripisala Paris Hilton, ki se je po novici o tragični smrti poklonila 27-letniku. "Presley, bil si čudovita duša. Tako prijeten, občutljiv, prijazen in pristen. Zelo sem te imela rada in pogrešala te bom bolj, kot besede lahko opišejo," je zapisala.

Paris Hilton se je poslovila od Presleyja Gerberja.
Paris Hilton se je poslovila od Presleyja Gerberja.
FOTO: Instagram

"Imel si mehko srce, na tebi pa je bilo nekaj tako posebnega, kar so lahko začutili vsi, ki so te imeli srečo spoznati. Upam, da si vedel, kako zelo ljubljen si in koliko ljudi je skrbelo zate," je nadaljevala zvezdnica, ki je izrekla sožalje družini in njegovim prijateljem: "Moje srce je s tvojo družino v tem nepredstavljivo težkem času. Počivaj v miru, prijatelj. Večno te bom imela rada in zelo te bom pogrešala."

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Presley svojih težav z zasvojenostjo in duševnim zdravjem ni skrival pred javnostjo. "Boril sem se s težavami v duševnem zdravju, depresijo in nekaj drugimi stvarmi, ki pridejo s tem. Če pomagam samo eni osebi, ki se je soočala z enakimi stvarmi kot jaz, je to vse, kar sem moral narediti," je povedal leta 2023 v eni od podkast oddaj. "Videl sem veliko stvari in se veliko naučil. Kar lahko upam, je, da sem naredil napake, ki jih drugim ne bo treba ponoviti za mano," je takrat dodal 27-letnik, ki mu svojih težav ni uspelo premagati.

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KOMENTARJI3

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medwd
21. 09. 2026 11.56
Pri nas je tudi toliko kokaina, da bi lahako že imeli počas kakšno slavno osebo.
Odgovori
0 0
PegySue
21. 09. 2026 11.48
Ne predstavljam si, kako grozno mora to biti za njegovo družino in vse ostale družine, ki izgubijo otroka. Na skupnih slikah so tako lepi, srečni, zdaj pa njihovo življenje nikoli več ne bo enako. Vedno bo obstajal čas "pred in po..." Sočustvujem z vsemi, ki se spopadajo s takšnimi težkimi življenskimi preizkušnjami.
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+1
1 0
Amor Fati
21. 09. 2026 11.34
Tako se začnejo teorije zarote. Ko slavni po smrti slavne osebnosti, preko instagrama, x-a, ali facebooka, se pravi kar preko družabnih omrežij obvestijo svoje oboževalce in povedo kakšno lepo besedo ali dve besedi o nedavno preminuli osebi. Ko se to zgodi, začnejo ljudje raziskovati. In ko ljudje raziskujejo, vedno nekaj odkrijejo, in ko to nekaj končno odkrijejo, si izmislijo svoj scenarij, in ta scenarij delijo z javnostjo, ki jih zvesto posluša.
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0 0
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