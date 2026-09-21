Paris Hilton o smrti sina Cindy Crawford: Ne morem verjeti, da je to res

"Moje srce je popolnoma zlomljeno. Še vedno ne morem verjeti, da je to res," je na družbenem omrežju ob skupni fotografiji s Presleyjem Gerberjem pripisala Paris Hilton, ki se je po novici o tragični smrti poklonila 27-letniku. "Presley, bil si čudovita duša. Tako prijeten, občutljiv, prijazen in pristen. Zelo sem te imela rada in pogrešala te bom bolj, kot besede lahko opišejo," je zapisala.

Paris Hilton se je poslovila od Presleyja Gerberja. FOTO: Instagram

"Imel si mehko srce, na tebi pa je bilo nekaj tako posebnega, kar so lahko začutili vsi, ki so te imeli srečo spoznati. Upam, da si vedel, kako zelo ljubljen si in koliko ljudi je skrbelo zate," je nadaljevala zvezdnica, ki je izrekla sožalje družini in njegovim prijateljem: "Moje srce je s tvojo družino v tem nepredstavljivo težkem času. Počivaj v miru, prijatelj. Večno te bom imela rada in zelo te bom pogrešala."