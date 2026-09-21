Paris Hilton o smrti sina Cindy Crawford: Ne morem verjeti, da je to res

"Moje srce je popolnoma zlomljeno. Še vedno ne morem verjeti, da je to res," je na družbenem omrežju ob skupni fotografiji s Presleyjem Gerberjem pripisala Paris Hilton, ki se je po novici o tragični smrti poklonila 27-letniku. "Presley, bil si čudovita duša. Tako prijeten, občutljiv, prijazen in pristen. Zelo sem te imela rada in pogrešala te bom bolj, kot besede lahko opišejo," je zapisala.
"Imel si mehko srce, na tebi pa je bilo nekaj tako posebnega, kar so lahko začutili vsi, ki so te imeli srečo spoznati. Upam, da si vedel, kako zelo ljubljen si in koliko ljudi je skrbelo zate," je nadaljevala zvezdnica, ki je izrekla sožalje družini in njegovim prijateljem: "Moje srce je s tvojo družino v tem nepredstavljivo težkem času. Počivaj v miru, prijatelj. Večno te bom imela rada in zelo te bom pogrešala."
Presley svojih težav z zasvojenostjo in duševnim zdravjem ni skrival pred javnostjo. "Boril sem se s težavami v duševnem zdravju, depresijo in nekaj drugimi stvarmi, ki pridejo s tem. Če pomagam samo eni osebi, ki se je soočala z enakimi stvarmi kot jaz, je to vse, kar sem moral narediti," je povedal leta 2023 v eni od podkast oddaj. "Videl sem veliko stvari in se veliko naučil. Kar lahko upam, je, da sem naredil napake, ki jih drugim ne bo treba ponoviti za mano," je takrat dodal 27-letnik, ki mu svojih težav ni uspelo premagati.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.