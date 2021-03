Paris Jackson in igralec Emile Hirsch trdita, da sta samo prijatelja

Govorice o ljubezenski zvezi med Paris Jackson in igralcem Emilom Hirschem so bile vroče že dlje časa, zato sta se vpletena akterja sedaj odločila, da naravo njunega razmerja razjasnita kar sama. 22-letna potomka kralja popa Michaela Jacksona in 35-letni hollywoodski zvezdnik namreč uživata v popolnoma platonski zvezi. Čeprav sta namigovanja o resnosti njunega razmerja spodbudila kar sama, Hirsch je namreč njune skupne slike pogosto objavljal na omrežju Instagram, pa sedaj vse zanikata.

Paris je v besednem dvoboju z enim od sledilcev celo zagovarjala razliko v starosti med njo in njenim prijateljem, ki je od nje starejši kar 13 let: "On je celo eden od mlajših prijateljev iz moje družbe. Moji najboljši prijatelji so stari približno 50 let. Da ne omenjam prijatelja, ki je star 76. Leta so samo številka, uživam v družbi ljudi vseh starosti."

Na Instagramu je delila tudi meme, ki se nanaša na govorice o romanci s Hirschem. Na njem je spisano vprašanje o tem, ali je na fotografiji njen novi fant, naslednji dopis na sliki pa pojasni, da se je s prijateljem zgolj fotografirala.