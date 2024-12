Paris Jackson potrdila zaroko z Justinom Longom

Več mesecev po tem, ko so se pojavile govorice, da je Paris Jackson, hči pokojnega Michaela Jacksona zaročena, je objavila skupno fotografijo z Justinom Longom in potrdila, da so te resnične. 26-letna pevka je glasbenemu producentu čestitala za rojstni dan, med fotografijami pa delila tudi tisto, na kateri je Long pokleknil in jo zaprosil za roko.

"Vse najboljše moj ljubi. Zadnja leta življenja s teboj so bila čudovit vrtinec in ne morem si predstavljati nikogar drugega, ki bi bil bolj popoln zame in s katerim bi lahko vse to doživela. Hvala, da mi dovoliš biti moj. Ljubim te," je zapisala ob fotografijah. Long je Jacksonovo zaprosil v enem od hotelov, hči pokojnega kralja popa pa je delila tudi fotografijo, na kateri je nadela prstan, ki ji ga je poklonil. 26-letnico so s prstanom v javnosti prvič opazili septembra, a se ta na govorice o zaroki vse do sedaj ni odzvala.