Paris Jackson: Z mamo prvih 15 let nisem imela stikov

Willow Smith je v svoji oddaji Red Table Talk , ki jo navadno vodi skupaj z mamo Jado Pinkett Smith in babico Adrienne Banfield-Norris , gostila prijateljico Paris Jackson . 23-letna Paris, edina hčerka pokojnega glasbenika Michaela Jacksona , je v polurnem pogovoru spregovorila o svojem odnosu z mamo Debbie Rowe , s katero do 15. leta ni imela stika.

Dotaknila se je tudi življenja pod žarometi in posttravmatske stresne motnje, ki so ji jo v otroštvu zadali paparaci: "Včasih zaradi klikov fotoaparatov doživim zvočne halucinacije, zato redno obiskujem terapevta. Že če slišim šum vrečke, se ustrašim in paničarim." Paris je Willow razkrila, da se spopada z nočnimi morami in zaradi tega ne hodi veliko ven ter priznala, da je motnja v preteklosti vplivala na njene zveze. "Neprestano se moraš ozirati in lepo obnašati, da ne uničiš družinskega ugleda," je povedala Paris, ki zaradi paranoje, ki je posledica te motnje, zahteva, da morajo vsi, ki vstopijo v njen dom, podpisati pogodbo o zaupnosti.

Debbie se je s kraljem popa poročila leta 1996 ter se z njim ločila tri leta kasneje in mu prepustila skrbništvo nad Paris in njenim starejšim bratom Princem . "Zabavno jo je spoznavati in videti, kako podobni sva si. Zelo rada posluša ljudsko in narodnozabavno glasbo, zato sem ji poslala nekaj pesmi, na katerih delam," je povedala Paris, ki je lani izdala svoj prvi album.

Zaradi tesnobe in paranoje je v preteklosti razmišljala o samomoru: "Danes sem hvaležna, da mi poskusi niso uspeli, saj so se stvari popravile," je povedala zvezdnica, ki se je med puberteto znašla pod velikim pritiskom javnosti in ljudi, ki so ji na spletu govorili, naj se ubije. Paris je lansko jesen spremenila svoje mišljenje in se po naporni noči odločila, da bo pozornost usmerila v samospoštovanje in molitev. "Dolgo je trajalo, a sedaj sem zelo hvaležna, da sem prišla do te točke," je dejala 23-letnica, ki je leta 2018 javno naznanila, da je lezbijka. To je bil čustven čas v njenem življenju, saj prihaja iz verne družine. Veliko podpore sta ji v tem času nudila brata: "V verni družini je homoseksualnost tabu tema, o kateri moji sorodniki ne želijo govoriti. Sprejela sem njih in njihovo vero, a na trenutke je bilo zares težko, saj sem se počutila sama."

Willow in Paris sta se v pogovoru dotaknili tudi lahkotnejših tem. Med drugim je beseda nanesla na Parisino ime in njeno povezavo s Paris Hilton. Paris je dejala, da sta bila njen oče in Kathy Hilton, mama Paris Hilton, zelo dobra prijatelja ter da sta sklenila dogovor, da bosta svojo prvo hčerko poimenovala Paris. "Obstaja pa še ena zgodba. Oče je oboževal Pariz, in ko sem ga imela tudi sama priložnost raziskati, sem razumela, zakaj," je še dodala Paris Jackson.