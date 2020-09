Paris Jackson žaluje za kar dvema bližnjima prijateljema

Paris Jacksonse je na svojem profilu na družbenem omrežju poslovila od dveh prijateljev. Hči pokojne glasbene legende žaluje za Noahom in Sofio, s katerima je bila izredno povezana. 22-letnica se je obema poklonila z ločenima objavama, ob zapisih pa s sledilci delila tudi nekaj fotografij. Ob tem ni razkrila kdaj sta prijatelja izgubila življenje in kakšen je bil razlog.

Obema je posvetila čustven zapis, iz posnetkov pa je razvidno, da je druščino družila tudi ljubezen do glasbe. Videi, ki jih je objavila so pozitivni in razigrani ter orisujejo njihovo skupno preteklost. Nastali so med druženji, na zabavah in so dokaz trdnega prijateljstva.