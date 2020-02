Paris po razhodu z zaročencem: Zaslužim si nekoga neverjetnega 

39-letna Paris Hilton je spregovorila o svojem nekdanjem zaročencu Chrisu Zylki, s katerim se je zaročila na začetku leta 2018. Najprej je zvezdnica vse presenetila z zaroko, nato pa presenetila z izjavo, da je ta odpovedana. Paris je zdaj pojasnila, kaj si želi od moškega.

Plavolaska je tako za aprilsko izdajo Cosmopolitan UK razkrila nekaj podrobnosti o njunem razhodu. Pojasnila je, da je vesela, da se nista poročila, ker Chris ni bil "pravi" zanjo: "To je bila najboljša odločitev, kar sem jih kdaj sprejela v življenju. Nisem verjela, da je bil prava oseba. Ker se počutim kot neverjetna ženska, si zaslužim, da je partner prav tako neverjeten. Ni se mi zdelo prav. Preveč sem delala, da bi lahko nekomu kar prepustila svoje življenje. Biti mora popoln."

Paris in Chris sta bila skupaj dve leti, ko sta naznanila zaroko na začetku leta 2018, deset mesecev po tem, ko ji je podaril prstan, vreden dva milijonov evrov, pa je bilo vsega konec. V intervjuju je še pojasnila, da je dobro "ne imeti nekoga, ki bi me nadziral", in dodala, da se boji, da bi jo osramotili, če ne bi več želela zveze z njimi. Čeprav so jo že januarja opazili, da se je poljubila s Carterjem Reumom, je dejala, da ni v zvezi, ampak je "neodvisna" ženska in da se tako počuti samozavestno. A kljub temu je na Instagramu objavila njuno fotografijo s pripisom "rojstnodnevni poljubi od moje ljubezni".