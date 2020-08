Paris spregovorila o Britney: Žalostno je, da jo obravnavajo kot otroka

Da je Britney Spears že več kot 10 let v skrbništvu in da je njen oče imel vsa ta leta nadzor nad njenim življenjem, tudi financami in izhodi iz hiše, vožnjo lastnega avtomobila, smo že pisali. Zdaj so podaljšali pogodbo in po vmesnem obdobju, ko je bila pevkina skrbnica družinska prijateljicaJodi Montgomery. Zdaj so pogodbo obnovili in je do februarja 2021 njen skrbnik znova oče Jamie Spears.