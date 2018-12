Razočarana Paris Hilton razmišlja, da bo samska mama?

Tudi za bajno bogato dedinjo Paris Hilton, tako kot za vse ženske, ki vstopajo v srednja leta, očitno tiktaka biološka ura, ki pa je zvezdnica noče zamuditi. Paris se je novembra razšla z zaročencem Chrisom Zylko, zakon pa morda sploh ni več na njeni listi želja.

"Paris ima dovolj moških. Tako je bila prepričana, da je Chris tisti 'pravi', a zdaj se ji zdi, da je bil vse narobe," so pisali viri pri reviji Heat.

37-letnica se je s štiri leta mlajšim igralcem serije The Leftoversrazšla, ker se ji je zdelo, da mu je prej do njenega preko 260 milijonov evrov vrednega premoženja, kot pa do nje.

Dejstvo je tudi, da ima njena sestra Nickymoža in dva otroka, na kar naj bi bila Paris ljubosumna, saj je zdaj naklonjena ideji, da bi našla darovalca sperme, trdijo viri blizu nje.

Vseeno pa naj bi imela težave najti primernega darovalca, saj si neskromno želi nekoga, ki je "izjemno lep, z visokim inteligenčnim kvocientom, ter iz premožne in ugledne družine".

Zdaj se menda ozira tudi drugod po svetu, ne zgolj v ZDA, ideja, da bi bila samska mama, pa ji je menda všeč, saj gre skupaj z njeno podobo uspešne ženske, ki za vse poskrbi sama in za svoj uspeh ne potrebuje moškega.