Januarski del tedna mode v Parizu v celoti virtualen

Konec meseca, med 25. in 28. januarjem, se bodo zvrstile prve modne revije v sklopu pariškega tedna mode. Organizatorji želijo dogodek izpeljati na varen način, zato bo potekal brez prisotnosti občinstva in ob upoštevanju strogih varnostnih ukrepov.

V izjavi so potrdili, da se kot organizatorji javne prireditve zavedajo, da je treba preprečiti srečanja večjih skupin ljudi. "Modne hiše lahko kljub temu organizirajo modne revije s svojimi modeli, a pod pogojem, da njihovi dogodki potekajo za zaprtimi vrati in brez občinstva."

V Franciji po vsej državi veljajo stroge omejitve, ki vključujejo tudi omejitev gibanja in policijsko uro. Večkratno neupoštevanje pravil lahko privede do zaporne kazni. Ob tem želijo biti organizatorji zgled vsem prebivalcem in organizirati varno prireditev, ki jo bodo lahko gledalci spremljali od doma.