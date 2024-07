Simone Biles z ekipo takoj po prejemu medalje posnela TikTok

Ameriška telovadka Simone Biles je na olimpijskih igrah v Parizu Američanke popeljala do pričakovane ekipne zmage, s svojo peto zlato kolajno ter skupno osmo z OI pa je postala najuspešnejša ameriška telovadka v zgodovini. Obenem je rekorderka tudi po številu kolajn z OI in svetovnih prvenstev – zdaj jih ima 38. Takoj po veličastni zmagi pa si je slavna športnica želela s svojimi sotekmovalkami posneti video na TikToku, ki ga je kasneje tudi objavila.

Simone Biles je v finalu ekip – ob boku so ji stale Suni Lee, Jordan Chiles, Jade Carey in Hezly Rivera – zanesljivo osvojila olimpijski naslov. To pomeni, da je prehitela rojakinjo Shannon Miller, ki ji je na igrah v Barceloni (1992) ter Atlanti (1996) uspelo osvojiti sedem kolajn. Skupno ima Biles zdaj kar 38 kolajn z OI in svetovnih prvenstev, kar je rekord tako v ženski kot moški konkurenci. Vendar pa je v Parizu na novinarski konferenci po zmagi dejala, da tem statističnim rekordom sama ne pripisuje veliko pozornosti.

Suni Lee, Simone Biles in Hezly Rivera FOTO: AP icon-expand

"Iskreno povedano, te podatke bi morala poiskati v Googlu," je v smehu povedala zbranim novinarjem, med njimi tudi za People. "Ne štejem medalj, ne vodim statistike. Samo grem na tekmo in počnem, kar moram, kar se od mene pričakuje, kar imam rada, in v tem uživam. To je edina stvar, ki je meni osebno zares pomembna," je dejala."Da, zdaj, ko to slišim, ko ste mi povedali za te številke, se zdijo neverjetne. Vendar mislim, da ne bom zares doumela globine teh dosežkov, dokler ne bom zapustila športa," je dodala. Ekipno zlato je bilo za Bilesovo peto na olimpijskih tekmovanjih. Ob tem ima tudi eno srebrno in dve bronasti medalji.

Najprej je prišla na vrsto zlata olimpijska medalja, takoj zatem pa snemanje videov za TikTok. Potem ko je ekipa ZDA osvojila zlato medaljo v ekipnem finalu ženskega gimnastičnega mnogoboja na olimpijskih igrah v Parizu leta 2024, sta Simone Biles in Suni Lee navdušeno načrtovali svojo slavnostno video vsebino za platformo družbenih medijev. V prisrčnem trenutku, ki so ga ujele kamere NBC, je bilo slišati, kako je 27-letna Simone predlagala Suni, da posnameta video, kjer zagrizeta v medaljo, kakor bi drugače to storile s hrano. Suni je navdušeno odvrnila: "V redu, želim pa si, da narediva še eden videoposnetek, ki pravi: Predstavljajte si, kaj bi storili, če ne bi zmagali."

