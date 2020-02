Partner igralke Hayden Panettiere aretiran zaradi nasilja v družini

Igralka Hayden Panettiere in njen partner Brian Hickerson sta bila vpletena v še en domači spor. Šerif urada v Wyomingu je za Yahoo Entertainment potrdil, da so policisti prejeli klic o nasilju na valentinovo. "Moški je bil identificiran kot Brian Hickerson, aretirali so ga in obtožili nasilja v družini ter nadlegovanja policista,"so povedali na tiskovni konferenci.