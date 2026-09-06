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Partner Jennifer Aniston spregovoril o njuni zvezi

Los Angeles, 06. 09. 2026 07.00 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
Tj.Ž.
Partner Jennifer Aniston spregovoril o njuni zvezi

Jennifer Aniston je po letih samskega življenja srečo našla ob Jimu Curtisu, ki je zdaj nekoliko bolj odkrito spregovoril o njuni ljubezni. 50-letni hipnoterapevt je razkril, da jima gre zelo dobro, o 57-letni zvezdnici pa ni skoparil s pohvalami. Spregovoril je tudi o njenem tesnem krogu prijateljev, ki so ga medse lepo sprejeli.

Jim Curtis, partner Jennifer Aniston, je nedavno razkril nekaj podrobnosti o njunem razmerju. 50-letni hipnoterapevt je spregovoril predvsem o tesnem krogu prijateljev 57-letne igralke, ki ga je opisal kot skupino najboljših prijateljev, ki so kot družina. "Neizmerno sem hvaležen, da sem lahko del te družine in da so me tako lepo sprejeli medse," je povedal. Zvezdnica ima okoli sebe tesen krog dolgoletnih prijateljev, med katerimi so tudi njeni nekdanji soigralki iz serije Prijatelji Courteney Cox in Lisa Kudrow ter Jason Bateman in njegova žena Amanda Anka. Prav z Batemanom, Anko in Coxovo sta bila Anistonova in Curtis prvič fotografirana skupaj lansko poletje, ko so počitnikovali na jahti na Majorki. Nekaj tednov pozneje so ju v družbi Batemana in njegove žene opazili tudi v New Yorku.

Partner Jennifer Aniston spregovoril o njuni zvezi
Partner Jennifer Aniston spregovoril o njuni zvezi
FOTO: Profimedia

Le nekaj dni pred Curtisovim intervjujem sta se zaljubljenca v Los Angelesu odpravila na večerjo s Coxovo, Batemanom, Amando Anko in Liso Kudrow. Curtis je igralkin tesni krog prijateljev označil za čudovito skupnost in skupino ljudi. "Veliko o njej in njih pove že to, da so vsi tako prizemljeni in prijazni. In takšni niso samo do mene. Obstaja razlog, zakaj imajo ljudje to celotno skupino tako radi," je dejal. Curtis je spregovoril tudi o njunem razmerju in razkril, da jima gre zelo dobro. Svojo izbranko je ob tem opisal z vrsto lepih besed. "Sam jo doživljam kot zelo prizemljeno, odprto, skrbno, prijazno in ljubečo osebo," je povedal in dodal: "Res sem hvaležen, da sem v zvezi z nekom, ki je tako odprtega srca, prijazen in ljubeč."

Partner Jennifer Aniston spregovoril o njuni zvezi
Partner Jennifer Aniston spregovoril o njuni zvezi
FOTO: Tj.Ž.

Anistonova in Curtis sta se v javnosti kot par prvič skupaj pojavila novembra na dogodku Women in Hollywood, kjer je bila igralka med nagrajenkami večera. Pred podelitvijo priznanja jo je predstavil njen dolgoletni prijatelj Adam Sandler, ki je ob tej priložnosti javno izrazil podporo njeni novi zvezi. "Z Jackie sva tako vesela, da sta se z Jimom našla in da doživljata ljubezen, ki si jo oba zaslužita," je takrat dejal Sandler, nato pa Curtisu sporočil še: "Radi te imamo, Jim."

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Anistonova o svojem razmerju sicer v javnosti ne govori pogosto, je pa novembra Curtisa označila za precej izjemnega. Takrat je spregovorila tudi o njegovem poklicu in pojasnila, da je hipnoterapija le eno od področij njegovega dela, s katerim pomaga številnim ljudem. "Je zelo poseben, zelo normalen in zelo prijazen. Ljudem želi pomagati pri zdravljenju, premagovanju travm in občutkov ter jim pomagati najti pot naprej. Čudovito je svoje življenje posvetiti nečemu takšnemu," je o partnerju povedala Anistonova.

Jim Curtis Jennifer Aniston ljubezen par prijatelji

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