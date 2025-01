Partner Jocelyn Wildenstein zanikal, da je 'mačja ženska' skoraj bankrotirala

Na silvestrovo 2024 je umrla milijarderka Jocelyn Wildenstein , znana tudi pod vzdevkom 'mačja ženska'. Njeno smrt je takrat potrdil dolgoletni partner Lloyd Klein , ki je razkril, da je 84-letnica umrla mirno med spanjem na svojem domu v Parizu. Kmalu po njeni smrti pa so začele krožiti govorice, da je bila Wildensteinova, ki je veljala za sinonim ponesrečenih lepotnih popravkov, ki jih ni nikoli javno priznala, brez denarja in skoraj obubožala.

"Vsekakor ni bila brez denarja," je v izjavi za Page Six povedal 57-letni Klein, ki je bil njen partner zadnjih 21 let."Bila je ljubezen mojega življenja. Pogrešam jo vsake pol sekunde in še vedno imam občutek, da sem v nočni mori," je povedal in dodal, da večina člankov napačno navaja njeno starost, ker naj bi bila stara 79 let in ne 84, ko je umrla.

Jocelyn se je leta 1999 ločila od milijarderja Aleca Wildensteina, pripadlo pa ji je 2,5 milijarde evrov, nekdanji mož, ki je umrl leta 2008, pa ji je moral plačevati tudi 100 milijonov evrov na leto. Ta plačila je ukinila njegova družina leta 2015, ona pa je leta 2018 vložila dokumente za osebni stečaj.

Leta 2023 so prodali njena tri luksuzna stanovanja v zgradbi Trump Tower, ona pa je v izjavi za Sunday Times dejala, da nima več niti enega evra na računu, ima pa več milijonov evrov drugih sredstev."Imam veliko težavo s poravnavo. Pred osmimi leti mi je Alexova družina nehala plačevati in me odrezala od dediščine," je takrat povedala.