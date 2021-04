Partner Khloe Kardashian ponovno obtožen varanja

Khloe Kardashian in Tristan Thompson

»Da, govorice o Tristanu držijo,« je zapisala pod video. »S Tristanom sem bila nazadnje v stiku dan po rojstnem dnevu njegove hčerke, če seveda odštejem njegovo sms sporočilo, ki mi ga je poslal, ko je izvedel, da sem imela intervju.« Manekenka se je v videu sicer opravičila, da je v intervjuju delila nekatere eksplicitne podrobnosti iz Tristanovega privatnega življenja ter dejala, »da tega ne bi smela narediti.« Kljub opravičilu pa je mlada vplivnica poudarila, da je vse, kar je v intervjuju dejala, resnica in da je s športnikom večkrat spala.

Košarkar, ki se hčerkinega rojstnega dneva zaradi tekme izven mesta sicer ni udeležil, do sedaj še ni podal sporočila za javnost, prav tako o tem ni spregovorila Khloe Kardashian, ki se je s podobno situacijo soočila nekaj dni pred rojstvom njune hčerke, po tem, ko so fotografi Tristana ujeli v hotelu z drugo žensko. Velik šok, tako za Khloe, kot tudi za njeno celotno družino pa se je zgodil, ko so v javnost prišle informacije, da se je Tristan na hišni zabavi poljubljal z Jordyn Woods, bližnjo prijateljico družine Kardashian – Jenner.