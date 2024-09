Partner Ralfa Schumacherja: Njegova žena je vedela, da spiva skupaj

Pred slabima dvema meseca se je Ralf Schumacher, brat veliko bolj znanega Michaela Schumacherja, odločil, da ima dovolj skrivalnic in razkril, da je že nekaj časa v zvezi z moškim. Nekaj dni pozneje se je na njegovo priznanje odzvala njegova nekdanja žena Cora in dejala, da je za njegovo spolno usmerjenost izvedela iz medijev. A njegovega novega partnerja so njene besede močno zmotile, saj trdi, da je zanju vedela že prej.

Dva meseca je minilo, odkar je Ralf Schumacher javno priznal, da je homoseksualec in da je že nekaj časa v zvezi z moškim. Le nekaj dni po novici, da se ne bo več skrival in da svetu predstavlja 15 let mlajšega sopotnika Etienna Bousqueta-Cassagna, se je oglasila tudi njegova nekdanja žena. Cora Schumacher je takrat zatrdila, da je za spolno usmerjenost svojega moža izvedela šele iz medijev, a Etienee se s tem ne strinja.

"Razočaran sem nad izjavami Core," je dejal novi partner brata Michaela Schumacherja in dodal: "Odkar sta se ločila, smo se že srečali in mislil sem, da se dobro razumemo. Vprašala me je celo, če skupaj spiva in sem ji odgovoril, da seveda, saj sva par." Kot je za RTL še povedal 34-letnik, se je Cora odzvala pozitivno in dejala, da je vesela zanju, nato pa so se družili še ves teden.

O besedah svoje nekdanje žene, s katero sta se ločila leta 2015 po 14 letih zakona, je Ralf že takrat dejal, da niso resnične, odziva svojega sedanjega partnerja pa še ni komentiral. Cora je v intervjuju za Der Spiegel ob razkritju dejala, da je za vse skupaj izvedela iz medijev. "Če mislite, da mi je Ralf že zdavnaj uradno predstavil Étienna kot svojega partnerja, se motite. To je laž. To je bil globok vbod v srce. Konec koncev razkritje spolne usmerjenosti vedno vpliva na tiste okoli tebe, vključno z nekdanjo ženo, s katero si imel otroka. In ja, želim si, da bi me Ralf vključil v to ali mi to vsaj prej povedal," je zatrdila Cora.