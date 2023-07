Partnerica Roberta De Nira po porodu zbolela: Nisem čutila dela obraza

Tiffany Chen se je maja skupaj z Robertom De Nirom razveselila deklice Gie, slaba dva meseca kasneje pa je 45-letnica priznala, da je po porodu preživljala težke čase. Ob prihodu iz porodnišnice so se ji začele pojavljati težave, saj kar naenkrat ni več čutila določenega dela obraza. Ker so se težave ponavljale, je poklicala svojega zdravnika, ta pa jo je takoj napotil v bolnišnico. Kot je še razkrila, je tam izgubila praktično vse funkcije obraza, kasneje pa so ji diagnosticirali Bellovo paralizo.

"Ko sem zapustila porodnišnico, se mi je zazdelo, da je moj jezik nekoliko čuden," je o bolezni, s katero se je spopadala praktično takoj po porodu, razkrila Tiffany Chen. "Čutila sem rahlo mravljinčenje, začela sem postajati malo otopela. To se mi je zdelo čudno, a enostavno nisem znala opisati, kakšen občutek je to," je še dodala. icon-expand Tiffany Chen je po porodu preživljala težke čase. FOTO: Profimedia Inštruktorica borilnih veščin je v intervjuju v oddaji CBS Mornings med drugim povedala tudi, da je imela občutek, da se ji obraz topi. "Ko sem prišla domov, se mi je zdelo, da se mi obraz seseda sam vase. Teden dni po porodu se mi je stanje ponovilo še enkrat. Poskusila sem jesti, a nisem mogla. Nisem čutila svojega obraza," je razložila. Ko je opazila, da je stanje resno, je poklicala svojega zdravnika, ki jo je nemudoma napotil v bolnišnico. "Tam sem izgubila praktično vse funkcije obraza," je še razkrila in dodala, da so ji zdravniki nato diagnosticirali Bellovo paralizo, torej šibkost mišic na eni strani obraza, ki je lahko tudi posledica nosečnosti. PREBERI ŠE 79-letni Robert De Niro razkril, da je dobil sedmega otroka 43-letnica je maja postala mama hčerki Gini Virginii, ki jo ima skupaj z igralskim zvezdnikom Robertom De Nirom. To je njun prvi skupni otrok, medtem ko je z rojstvom deklice 79-letnik oče postal že sedmič. Zaljubljenca sta se sicer spoznala že pred leti na snemanju filma Pripravnik, svoje zveze pa uradno nista nikoli potrdila ali komentirala.