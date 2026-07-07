Partnerici Messija in Ronalda raznežili splet v času svetovnega prvenstva

V času, ko so vse oči uprte v nogometne spektakle, ki jih prirejajo rivalska moštva na svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi, je pozornost pritegnila tudi zanimiva naveza. Antonela Roccuzzo, žena Lionela Messija in Georgina Rodríguez, partnerica Cristiana Ronalda, sta javnosti znova pokazali, da se medsebojno podpirata.
Antonela je na družbenih omrežjih namreč delila darilo, ki ga je prejela od Georgine – paket iz njene modne linije. "Hvala, Georgina Rodríguez. Vse je čudovito. Želim ti ves uspeh tega sveta," je zapisala ob objavi, ki je hitro zaokrožila po spletu.
Objava je znova sprožila veliko zanimanja med navijači obeh nogometnih zvezdnikov, saj gre za redke javne interakcije med partnericama dveh največjih rivalov v zgodovini nogometa. Antonela in Georgina sta sicer že večkrat v preteklosti pokazali, da med njima ni napetosti, temveč bolj sproščen in prijateljski odnos, ki ga občasno delita tudi na družbenih omrežjih.
Georgina je blagovno znamko Mimoa lansirala na tekmi med Portugalsko in Kolumbijo, kjer je navijala za svojega bodočega moža v športni obleki, ki jo sestavljajo pajkice in oprijeta majica z V-izrezom, na hrbtu s Cristianovo številko 7.
Med predstavitvijo blagovne znamke je Georgina sama pojasnila, da se je ideja rodila iz predpostavke, da žensko telo ni nekaj, kar je treba popravljati, ampak da je živo, zadostno in lepo.
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