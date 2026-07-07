Partnerici Messija in Ronalda raznežili splet v času svetovnega prvenstva

V času, ko so vse oči uprte v nogometne spektakle, ki jih prirejajo rivalska moštva na svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi, je pozornost pritegnila tudi zanimiva naveza. Antonela Roccuzzo, žena Lionela Messija in Georgina Rodríguez, partnerica Cristiana Ronalda, sta javnosti znova pokazali, da se medsebojno podpirata.

Antonela je na družbenih omrežjih namreč delila darilo, ki ga je prejela od Georgine – paket iz njene modne linije. "Hvala, Georgina Rodríguez. Vse je čudovito. Želim ti ves uspeh tega sveta," je zapisala ob objavi, ki je hitro zaokrožila po spletu.