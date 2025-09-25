Partnerka Keanuja Reevesa zanikala poroko

Dolgoletna partnerka igralca Keanuja Reevesa , Alexandra Grant , je na družbenem omrežju zanikala govorice, da sta se z zvezdnikom Matrice poročila. Umetnica je delila fotografijo, na kateri se poljubljata ob umetniški instalaciji Jamesa Turrella v Arizoni, ob njej pa se je odzvala na govorice, ki so se nedavno razširile, ko je zaokrožila njuna lažna poročna fotografija, a se kljub neresnični novici zahvalila za vse čestitke, ki sta jih prejela.

"To je resnična fotografija. Ne zaročna ali z umetno inteligenco ustvarjeno oznanilo, da se bova poročila. Samo poljub! (Ali pa morda trenutek tik pred ali pozneje, glede na navihana izraza na najinih obrazih)," je pripisala v objavi in dodala: "Tukaj jo delim, da se vam zahvalim za vse čestitke ob poroki, le da se nisva poročila. Dobre novice so v teh dneh potrebne, a še vedno gre za lažne novice, zato bodite previdni! Zato je tukaj nekaj resnične sreče!"

52-letnica in 61-letnik sta par od leta 2019, v javnosti pa sta se prvič skupaj pojavila na rdeči preprogi novembra tistega leta. Par sicer skrbno skriva svoje zasebno življenje, Grant pa je septembra 2023 za People o partnerju dejala, da je zelo kreativen in prijazen. "Velik navdih je zame. Trdo dela," je povedala, a poudarila, da je zelo samostojna in ne potrebuje partnerjeve slave."Dobra novica pri tem, ko se zaljubiš kot odrasla oseba, je, da sem si do takrat, ko sva postala par, že ustvarila svojo lastno kariero," je dodala.

Čeprav o zvezi javno le redko govorita, pa svoje naklonjenosti drug do drugega na rdečih preprogah, kjer se pojavita skupaj, ne skrivata.