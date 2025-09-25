Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstva Tuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scena Tuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tuja scena

Partnerka Keanuja Reevesa zanikala poroko

Arizona, 25. 09. 2025 13.03 | Posodobljeno pred 59 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
K.Z.
Komentarji
2

Čeprav je poroko Keanuja Reevesa in njegove dolgoletne partnerke Alexandre Grant zanikal že igralčev agent, pa je to zdaj storila še umetnica. Na družbenem omrežju je objavila fotografijo, na kateri se par poljublja, ob njej pa pripisala, da je ta avtentična in ne ustvarjena s pomočjo umetne inteligence, a ni ne zaročna ne poročna.

Dolgoletna partnerka igralca Keanuja Reevesa, Alexandra Grant, je na družbenem omrežju zanikala govorice, da sta se z zvezdnikom Matrice poročila. Umetnica je delila fotografijo, na kateri se poljubljata ob umetniški instalaciji Jamesa Turrella v Arizoni, ob njej pa se je odzvala na govorice, ki so se nedavno razširile, ko je zaokrožila njuna lažna poročna fotografija, a se kljub neresnični novici zahvalila za vse čestitke, ki sta jih prejela.

Keanu Reeves in Alexandra Grant nista poročena.
Keanu Reeves in Alexandra Grant nista poročena. FOTO: Alexandra Grant Instagram

"To je resnična fotografija. Ne zaročna ali z umetno inteligenco ustvarjeno oznanilo, da se bova poročila. Samo poljub! (Ali pa morda trenutek tik pred ali pozneje, glede na navihana izraza na najinih obrazih)," je pripisala v objavi in dodala: "Tukaj jo delim, da se vam zahvalim za vse čestitke ob poroki, le da se nisva poročila. Dobre novice so v teh dneh potrebne, a še vedno gre za lažne novice, zato bodite previdni! Zato je tukaj nekaj resnične sreče!"

Preberi še 'Ni res, Keanu Reeves ni poročen'

 52-letnica in 61-letnik sta par od leta 2019, v javnosti pa sta se prvič skupaj pojavila na rdeči preprogi novembra tistega leta. Par sicer skrbno skriva svoje zasebno življenje, Grant pa je septembra 2023 za People o partnerju dejala, da je zelo kreativen in prijazen. "Velik navdih je zame. Trdo dela," je povedala, a poudarila, da je zelo samostojna in ne potrebuje partnerjeve slave."Dobra novica pri tem, ko se zaljubiš kot odrasla oseba, je, da sem si do takrat, ko sva postala par, že ustvarila svojo lastno kariero," je dodala.

Čeprav o zvezi javno le redko govorita, pa svoje naklonjenosti drug do drugega na rdečih preprogah, kjer se pojavita skupaj, ne skrivata.

keanu reeves alexandra grant partnerka poroka poljub lažne novice
Naslednji članek

Postavna Serena Williams navdušila na tednu mode v Milanu

SORODNI ČLANKI

Keanu Reeves se vrača v vlogi Johna Wicka

Policija v Čilu našla ukradene ure Keanuja Reevesa

Keanu Reeves: Zaradi težav s koleni je nadaljevanje Johna Wicka vprašljivo

Keanu Reeves dočakal dirkaški prvenec: prvič tekmoval na pravi dirki

Keanu Reeves v novi seriji o Johnu Wicku v vlogi izvršnega producenta

Akcijski zvezdnik Keanu Reeves bo debitiral na Broadwayu

KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Podlesničar
25. 09. 2025 13.40
-1
Kje je pa to babico našel
ODGOVORI
0 1
M E G A
25. 09. 2025 14.00
sej vem ti bi rajš kakega mladoletnega fanta ane....vi fotopubovci ste taki vemo
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256