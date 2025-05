Partnerka Macaulaya Culkina: Otroci so okrepili najino zvezo

"Ne glede na to, kako dobro poznaš svojega partnerja, je, ko imaš otroke, to povsem drugačno obdobje tvojega razmerja, saj se spopadaš s situacijami, s katerimi se prej še nikdar nisi. Skupaj vzgajata majhne ljudi. Gre za to, da je res pomembno, kdo sta in ali se povezujeta," je v nedavnem intervjuju za E! News dejala Song.

Kot je priznala, zdaj razume, zakaj se nekateri pari po rojstvu otrok razidejo. Po njenih besedah gre namreč za izjemno 'stresno situacijo'. Skupaj s partnerjem sta šla skozi preizkušnje in stiske, a so ju prav ti izzivi okrepili. "Res imam veliko srečo, da imam nekoga, ki me razume na tako drugačni ravni," je dejala.

Po njenih besedah Macaulay opravlja stvari, za katere ni vedela, da jih potrebujejo. "Vedno pravim, da je on lepilo, ki nas drži skupaj," je svojega partnerja še pohvalila igralka.