Alyssa Scott delila ganljiv zapis o pokojnem sinu, ki ga je imela s Cannonom

"Oh, moj dragi Zen. Bolečina, ki sem jo čutila, ko sem te držala v svojih rokah, počasi izginja. To je boleč opomnik, da te ni več med nami," je vplivnica Alyssa Scott zapisala pod videom, ki ga je objavila na Instagramu svojemu pokojnemu sinu Zenu v spomin. Vanj je vstavila kratke utrinke iz življenja pokojnega dojenčka.

V nadaljevanju se je spominjala, kako sta zadnjih pet mesecev skupaj preživljala dirko, v kateri sta drug drugemu predajala štafeto. "Zaradi tebe sem vztrajala. Sredi noči si se mi nasmehnil. Preplavila me je energjija, ki je napolnila moje telo in iz mene je sevala čista sreča. Bila sva ekipa, oba odločena, da to prestaneva. Teči brez tebe je sedaj neznosno. Tega ne zmorem," je zapisala in dodala, da jo v teh trenutkih na nogah drži njegova sestra, bog in neznanci, ki jo spodbujajo, naj ne obupa. "V čast mi je bilo biti tvoja mama. Večno te bom ljubila. 23. 6. 2021 - 5. 12. 2021," je končala svojo objavo.

41-letni voditelj Nick Cannon je v torek v svoji pogovorni oddaji povedal, da je njegov sin izgubil bitko z rakom. Razkril je, da je imel Zen pri dveh mesecih težave z dihanjem in nekoliko večjo glavo, zato sta ga z Alysso odpeljala k zdravniku. Menila sta, da gre zgolj za rutinski pregled, a se je izkazalo, da gre za tumor. Moral je na operacijo, ki jo je uspešno prestal, a ob ameriškem zahvalnem dnevu se je njegovo stanje poslabšalo. S solzami v očeh je dejal, da je čez vikend sina še zadnjič držal v naročju.