Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Pasja različica Met Gale ponovno navdušila

New York, 21. 05. 2026 15.00 pred 12 minutami 1 min branja 1

Avtor:
E.M.
Beyoncé in psiček pasme čivava

Na spletu so zaokrožile fotografije psov, oblečenih v modne kreacije, ki so jih zvezdniki in zvezdnice nosili na letošnji Met Gali. Projekt Pet Gala, ki z združevanjem mode in dobrodelnosti vsako leto opozarja na pomembnost odgovorne skrbi za štirinožne ljubljenčke, je tudi letos navdušil širšo javnost.

Ustvarjalec spletnih vsebin in veliki ljubitelj psov Anthony Rubio je tudi letos organiziral tradicionalno Pet Galo, pasjo različico dogodka Met Gala, na kateri so ljubljenčki nosili miniaturne različice najbolj odmevnih oprav z letošnjega dogodka v Metropolitanskem muzeju. Med najbolj odmevnimi so bili pokloni videzom zvezdnikov, kot so Nicole Kidman, Beyoncé in Stevie Nicks.

V pasji različici so zaživele tudi oprave zvezdnikov, kot so Kylie Jenner, Sam Smith, A$AP Rocky in Anne Hathaway.

Fotografije dogodka so hitro postale viralne na družbenih omrežjih, kjer so številni uporabniki zapisali, da so bili pasji videzi "boljši od pravih". Rubio je za revijo People povedal, da je cilj dogodka združiti modo, ustvarjalnost in pomoč živalim. "Gre za praznovanje mode, hkrati pa opozarjamo na pomen posvajanja živali in skrbi zanje."

Dogodek je v zadnjih letih postal spletna senzacija in priljubljena spremljevalna tradicija Met Gale, saj združuje visoko modo in humor z dobrodelnim sporočilom. Rubio je ob tem poudaril, da želi z dogodkom pokazati, da imajo lahko tudi posvojeni psi "zvezdniški trenutek".

met gala obleke psi

'Zaupali smo človeku brez vesti, moj sin pa je za to plačal z življenjem'

24ur.com Met Gala 2024 v živalski ediciji: psički v najbolj ikoničnih oblekah
Zadovoljna.si Obutev, ki bo jeseni v središču pozornosti
Zadovoljna.si Top 5 videzov z Met Gale 2026, ki so navdušili modni svet
24ur.com Pasji in mačji trendi: industrija, kjer se obrača na stotine milijard evrov
Dominvrt.si Slovenka s fotografijo kužka osvojila srca Američanov
24ur.com Postojnčanka s prikupnimi, a poučnimi plakati polepila Ljubljano
Dominvrt.si Naziv najgršega psa na svetu je pripadel Petuniji
Priporoča
  • FLJ 1
  • FLJ 2
  • FLJ 3
  • FLJ 4
  • FLJ 5
  • FLJ 6
  • FLJ 7
  • FLJ 8
  • FLJ 9
  • FLJ 10
  • fLJ 11
  • FLJ 12
  • FLJ 13
  • FLJ 14
  • FLJ 15
  • FLJ 16
  • FLJ 17
  • FLJ 18
  • FLJ 19
  • FLJ 20
  • FLJ 21
  • FLJ 22
  • FLJ 23
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
devlon
21. 05. 2026 15.12
psičke
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Njen sin je dosegel izjemen uspeh na eni najboljših fakultet na svetu
Imena, ki jih v Sloveniji nosi manj kot 5 ljudi
Imena, ki jih v Sloveniji nosi manj kot 5 ljudi
Izčrpavajoče je biti popolna mama
Izčrpavajoče je biti popolna mama
Tik pred največjim odrom sveta naj bi ga ustavil lastni oče
Tik pred največjim odrom sveta naj bi ga ustavil lastni oče
zadovoljna
Portal
Umetnost naravnih ustnic: prihaja doba 'lip booster' tretmajev
Vse oči so bile uprte v brezčasno eleganco
Vse oči so bile uprte v brezčasno eleganco
Tako lepa je bivša miss sveta
Tako lepa je bivša miss sveta
Kar se zgodi po 35. letu, preseneti mnoge ženske
Kar se zgodi po 35. letu, preseneti mnoge ženske
vizita
Portal
Koliko dopusta potrebujemo za zdravje
Kako ohraniti mišice v starosti
Kako ohraniti mišice v starosti
Lahko izvlečki konoplje pomagajo pri uravnavanju ravni krvnega sladkorja?
Lahko izvlečki konoplje pomagajo pri uravnavanju ravni krvnega sladkorja?
Zakaj imamo skoraj vsi materino znamenje na tem delu telesa
Zakaj imamo skoraj vsi materino znamenje na tem delu telesa
cekin
Portal
Kupil stanovanje in ga v celoti plačal – zdaj od njega zahtevajo še eno kupnino
Kam gre vaših 500 evrov za noč v hotelu s 5 zvezdicami? Natančen razrez stroškov
Kam gre vaših 500 evrov za noč v hotelu s 5 zvezdicami? Natančen razrez stroškov
Najemnine v Evropi eksplodirale: v nekaterih mestih višje od plač
Najemnine v Evropi eksplodirale: v nekaterih mestih višje od plač
Plače v Evropi: kje je Slovenija in kdo zasluži največ?
Plače v Evropi: kje je Slovenija in kdo zasluži največ?
moskisvet
Portal
Zalezovala ga je, on pa jo je povabil na večerjo
Največje napake, ki jih moški delajo pri izbiri in nošenju ure
Največje napake, ki jih moški delajo pri izbiri in nošenju ure
Navodila letališkega osebja: Kako do hitrejšega vkrcanja na letalo
Navodila letališkega osebja: Kako do hitrejšega vkrcanja na letalo
Ozka bela obleka je komaj ukrotila njeno bujno oprsje
Ozka bela obleka je komaj ukrotila njeno bujno oprsje
dominvrt
Portal
Kaj storiti, če se v hiši pojavi sršen?
Najboljše magnolije za majhne vrtove in kako jih pravilno posaditi
Najboljše magnolije za majhne vrtove in kako jih pravilno posaditi
Kaj pomeni, ko vam pes prinese copat v gobcu?
Kaj pomeni, ko vam pes prinese copat v gobcu?
Kako gojiti sivko v loncu: 4 preprosti koraki do bujne in dišeče rastline
Kako gojiti sivko v loncu: 4 preprosti koraki do bujne in dišeče rastline
okusno
Portal
Jo uporabljate tudi vi? Sestavina, ki poskrbi za rahle palačinke in hrustljave ocvrte dobrote
Največja napaka pri žaru, ki jo dela skoraj vsak Slovenec
Največja napaka pri žaru, ki jo dela skoraj vsak Slovenec
Pozabite na klasičen krompir: ta priloga bo hit letošnjega poletja
Pozabite na klasičen krompir: ta priloga bo hit letošnjega poletja
To so sladice, ki jih naši bralci najraje pripravljajo spomladi
To so sladice, ki jih naši bralci najraje pripravljajo spomladi
voyo
Portal
Top Gun: Maverick
Kmetija
Kmetija
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Blanca
Blanca
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1725