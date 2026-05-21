Pasja različica Met Gale ponovno navdušila

Ustvarjalec spletnih vsebin in veliki ljubitelj psov Anthony Rubio je tudi letos organiziral tradicionalno Pet Galo, pasjo različico dogodka Met Gala, na kateri so ljubljenčki nosili miniaturne različice najbolj odmevnih oprav z letošnjega dogodka v Metropolitanskem muzeju. Med najbolj odmevnimi so bili pokloni videzom zvezdnikov, kot so Nicole Kidman , Beyoncé in Stevie Nicks .

V pasji različici so zaživele tudi oprave zvezdnikov, kot so Kylie Jenner, Sam Smith, A$AP Rocky in Anne Hathaway.

Fotografije dogodka so hitro postale viralne na družbenih omrežjih, kjer so številni uporabniki zapisali, da so bili pasji videzi "boljši od pravih". Rubio je za revijo People povedal, da je cilj dogodka združiti modo, ustvarjalnost in pomoč živalim. "Gre za praznovanje mode, hkrati pa opozarjamo na pomen posvajanja živali in skrbi zanje."

Dogodek je v zadnjih letih postal spletna senzacija in priljubljena spremljevalna tradicija Met Gale, saj združuje visoko modo in humor z dobrodelnim sporočilom. Rubio je ob tem poudaril, da želi z dogodkom pokazati, da imajo lahko tudi posvojeni psi "zvezdniški trenutek".